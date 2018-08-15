На побывку домой

Солдаты белорусской армии, октябричане Кирилл Бабинич и Владимир Яльчик в эти августовские дни отмечены краткосрочным отпуском и проводят его на Родине.

Казалось, совсем недавно эти парни были еще призывниками. Но вот незаметно для них (да и для их родных также) время срочной службы уже близится к завершению – позади традиционный вечер-проводы, областной сборный пункт, ознакомление с войсковой частью, адаптация к непривычным казарменным условиям, принятие военной присяги, азы военной науки, первые, незначительные, и последующие, более весомые успехи с соответствующими поощрениями. Одним из них является краткосрочный отпуск с отбытием на родину, который, безусловно, также нужно заслужить. И нашим землякам это удалось в полной мере.

Точкой отсчета военной службы для жителя г. п. Октябрьский Кирилла Бабинича стал день 15 мая 2017 года. Из тогдашнего, пожалуй, самого малочисленного за последние годы призыва обособленной группой (Октябрьского района) военного комиссариата Светлогорского и Октябрьского районов (шли служить только 13 молодых людей) недавний выпускник местного профессионального лицея стал единственным, кто по состоянию здоровья и морально-волевым качествам оказался годным к службе в мобильных войсках и был направлен в 38-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, дислоцирующуюся в г. Бресте.

Служить в таком элитном подразделении – особая честь, и это ко многому обязывает, в особенности, нужно быть готовым к большим физическим нагрузкам. Как признается Кирилл, поначалу было сложно, но ежедневные занятия и отработки необходимых навыков пошли на пользу – пугающий поначалу марш-бросок с полным снаряжением на 5 или 10 километров сейчас уже воспринимается как обычная пробежка. Что и говорить, страшновато было и прыгать с парашютом. Здесь, кроме непривычного ощущения большой высоты (прыгать приходилось с вертолета, летящего 600-800 метров над землей), давил и психологический аспект: на слуху брестских десантников была свежая история о чрезвычайной ситуации с их двоими однополчанами, сцепившимися в небе куполами парашютов и сумевшими благополучно выйти из, казалось бы, обреченного положения. Преодолеть страх помог усиленный комплекс парашютной подготовки с детальной отработкой всех необходимых приемов. В активе Кирилла Бабинича, кстати, уже два прыжка.

Основная же воинская специальность нашего земляка – старший мастер взвода технического обслуживания, ремонта и эксплуатации бронетанковой техники. Чтобы им стать, очень пригодилась «гражданская» профессия Кирилла, полученная в Октябрьском лицее и практически освоенная во время работы в ОАО «Октябрьский-Агро» механизатором и слесарем. В общем, чтобы бронетранспортеры и боевые машины десанта брестской десантно-штурмовой бригады могли немедленно выдвинуться по любому сигналу тревоги, в данный момент – учебной, на маневры, в чем 2-й батальон ДШБ, где и служит Кирилл, принимает участие чаще остальных, есть конкретный вклад и гвардии ефрейтора Бабинича.

С учетом специфики службы основной отпуск десантникам-срочникам положен продолжительностью 15 суток. Кирилл проводит его дома в Октябрьском, причем, не только отдыхает, но и активно помогает своим родителям Демиду Васильевичу и Татьяне Александровне в их повседневных заботах. Предоставляемый дополнительно краткосрочный отпуск на трое суток, солдаты, уроженцы Гомельщины, которых в брестской мобильной бригаде служит немало, как правило, не используют – все-таки далеко от дома и ехать буквально туда-обратно нет особого смысла.

— Служить в элитной части, как наша, непросто, но интересно, — отмечает воин-десантник. – Закалку получаем надежную и, чувствуется, она надолго. Очень понравился Брест, за время увольнений хорошо изучил этот красивый город, цитадель над Бугом, где мы, кстати, принимали присягу. Если получится, после увольнения в запас, а это будет совсем скоро, в ноябре, останусь по контракту, если нет – обязательно свяжу свою будущую профессию с силовыми структурами.

В отличие от Кирилла Бабинича еще один отпускник-срочник Владимир Яльчик пошел служить, имея за плечами высшее образование. И даже не одно: после СШ №2 г. п. Октябрьский поступил в Белорусский государственный аграрно-технический университет, получив по его окончанию диплом инженера-механика. Одновременно после 3-го курса БГАТУ стал студентом и Национального технического университета, где учился на экономиста-менеджера. Так что к моменту призыва был дипломированным разносторонним специалистом и успел поработать механиком в ОАО «Октябрьский-Агро». Место армейской службы у Владимира в определенной степени знаковое – войсковая часть 22247 или подразделение технического обеспечения 72-го объединенного учебного центра в Борисове. Здесь младший сержант Яльчик по аналогии с «гражданкой» также занимает две должности – командира отделения и водителя-электрика. То есть, приходится и обучать основам и тонкостям армейского устава молодое пополнение, и обслуживать автомобиль-«кунг» ЗИЛ-131, оборудованный различными системами связи и навигации. Что касается последнего, то, бывает, и до двух раз в неделю доводится выезжать на занятия на спецполигон. В связи с напряженным графиком самых что ни есть боевых дежурств увольнения в город из пригородных Печей выпадают не часто. Поэтому 13-дневный отпуск, который начался для Владимира 11 августа (служит с 14 ноября прошлого года), стал, действительно, заслуженным подарком. И не только. Как раз незадолго до данного события связист младший сержант Яльчик был награжден от командования Грамотой за разумную инициативу, усердие, отличие по службе и в ознаменование 16-й годовщины со дня образования войсковой части. Этим по праву могут гордиться и его родители Николай Владимирович и Тамара Владимировна, которые трудятся в КЖУП «Октябрьское».

Как поделился планами отпускник, после демобилизации в ноябре он намерен остаться в своей части на дальнейшую службу по контракту: здесь все устраивает, есть реальные перспективы для дальнейшего профессионального роста с применением знаний и умений, полученных и на «гражданке», и уже в самой армии.

Юрий Касперович.

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