Мы оставили свой след на земле Рудобельщины





Проходят годы незаметно,

Поземкой заметает след,

И ты, как путник одинокий,

Все пробиваешься вперед.

И как бы время ни шутило

И ни старалось нас сломить,

Мы будем жить и будем строить

И скажем детям продолжать.

Дорогие мои сослуживцы, друзья и товарищи, работники бывшей строительной организации ПМК-62 треста «Мозырьсельстрой»! Я связал с вами не один десяток лет и зим, а в любую пору года очень тяжело быть строителем, особенно каменщиком, стоять на лесах в жару, дождь или снег, в холода и метели. Но мы не уходили, мы строили свой город Октябрьский, потому что знали, что сделанная нами работа останется на долгие-долгие годы. Мы уже старики, а наши труды видны. Посмотрите, какой красивый наш поселок, чистый, уютный и милый!

Разрешите мне, как вашему другу и товарищу, поздравить вас всех с прошедшим Днем строителя, пожелать крепкого здоровья, счастья и всех благ в ваших семьях, а именно: бригадира бригады каменщиков Анатолия Шпака и всю его бригаду, прораба микрорайона первого Михаила Тимофеевича Лытко, который всю жизнь посвятил строительству, начальника планово-технического отдела Григория Антоновича Лешкевича, который проработал в вышеназванной организации до самого ухода на заслуженный отдых, ему особое спасибо за труд. Также хочется назвать Михаила Теплова, бригадира бригады штукатуров Нину Федоровну Родину и ее бригаду, Ядвигу Брекман и всех остальных, кого не вспомнил. Хочется обратиться к прорабу Юрию Александровичу Дегелько, который и до сегодняшнего дня работает в отрасли строительства в качестве заместителя Житковичской ПМК-97. Вы не один десяток лет показывали себя только с хорошей стороны. Разрешите поздравить Вас с юбилеем, пожелать крепкого здоровья, счастья Вам и Вашей семье.

С каждым годом нас становится все меньше и меньше. А жизнь назад не повернешь и не остановишь, поэтому спешите делать хорошее и доброе людям. Вы все для меня были одной большой семьей.

С большим уважением, ваш друг и товарищ Владимир Терентьев.