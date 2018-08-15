Страшная трагедия, когда гибнут люди. Ни с чем не сравнимая утрата – гибель детей.

Уважаемые родители! Напоминаем вам, что шалость детей с огнем опасна. Не оставляйте их без присмотра! Не допускайте игр со спичками, зажигалками и другими источниками огня!

С целью привлечения внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра с 20 августа по 21 сентября как в республике, так и в нашем районе будет проходить профилактическая акция «В центре внимания – дети!», приуроченная к началу учебного года.

Акция будет проходить в 3 этапа:

1-й этап – с 20 по 31 августа (в магазинах «Родны кут» Октябрьского РайПО и магазине «Евроопт»);

2-й этап – с 1 по 14 сентября ( во всех школах района);

3-й этап – с 17 по 21 сентября (во всех дошкольных учреждений района).

Октябрьский РОЧС.