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Последнее время помощник в работе Виктора Галковского – МАЗ5516

16.08.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Не менее, чем комбайнерский, важен на жатве качественный труд водителей. 

Чуть меньше года Виктор Галковский работает в Костюковичский филиал Автопарк № 8 ОАО “Могилевоблавтотранс” и уже зарекомендовал себя хорошим водителем. Этими днями, в период уборочной страды, на своем автомобиле МАЗ5516 Виктор Дмитриевич занят на отвозке зерна от комбайнов в КСУП “Мошевое Агро”.  Несмотря на то, что работать приходится порой до десяти вечера, а то и позже, своей работой водитель доволен.  Последнее время помощник в работе Виктора Галковского – МАЗ5516

Доставляет также Виктор Галковский собранный урожай на комбинаты хлебопродуктов в города Костюковичи и Климовичи.  

Вот так стараются трудится хлеборобы с утра до ночи, не жалея сил на общий каравай. 

 
 
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Не менее, чем комбайнерский, важен на жатве качественный труд водителей.  Чуть меньше года Виктор Галковский работает в Костюковичский филиал Автопарк
 
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