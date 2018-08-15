Последнее время помощник в работе Виктора Галковского – МАЗ5516

Не менее, чем комбайнерский, важен на жатве качественный труд водителей.

Чуть меньше года Виктор Галковский работает в Костюковичский филиал Автопарк № 8 ОАО “Могилевоблавтотранс” и уже зарекомендовал себя хорошим водителем. Этими днями, в период уборочной страды, на своем автомобиле МАЗ5516 Виктор Дмитриевич занят на отвозке зерна от комбайнов в КСУП “Мошевое Агро”. Несмотря на то, что работать приходится порой до десяти вечера, а то и позже, своей работой водитель доволен.



Доставляет также Виктор Галковский собранный урожай на комбинаты хлебопродуктов в города Костюковичи и Климовичи.

Вот так стараются трудится хлеборобы с утра до ночи, не жалея сил на общий каравай.