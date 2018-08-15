Правозащитники и активисты, вероятно, и не предполагали насколько богата и разнообразна культурная жизнь Бреста, пока не стали подавать на каждое воскресенье заявки на проведение в парке Воинов-интернационалистов митинга против строительства аккумуляторного завода. С конца июля все их прошения были отклонены — в заявленном месте, как оказалось, запланированы другие городские мероприятия.



Фото: Станислав Коршунов

Первый и пока единственный разрешенный властями митинг против строительства аккумуляторного завода прошел в брестском парке Воинов-интернационалистов 29 апреля . Тогда мероприятие собрало около 2 тысяч человек. С тех пор ни одна заявка на проведение мероприятия против возведения объекта удовлетворена не была.

Как сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк, в конце июля противники аккумуляторного завода решили провести второй согласованный с горисполкомом митинг и подали заявку на 29-е число. Из двух разрешенных для проведения массовых мероприятий городских площадок заявители выбрали парк Воинов-интернационалистов. Вторую локацию — стадион «Локомотив» — они отмели сразу же. Во-первых, спортивный объект находится в малолюдном районе города. Во-вторых, стадион «Локомотив» возвели в 70-х годах прошлого века на месте старого еврейского кладбища и заявители митинга посчитали, что проводить там массовое мероприятие было бы неуместно.



Роман Кисляк

Митинг 29 июля городские власти провести не разрешили. Как выяснилось, в это время в парке Воинов-интернационалистов запланирован концерт творческих коллективов Бреста «Я песню тебе посвящаю!».

— Тогда мы решили подавать заявки на митинг каждое воскресенье, пока нам его не разрешат провести, — рассказал TUT.BY Роман Кисляк.

Однако втиснуть митинг в загруженный график парка Воинов-интернационалистов оказалось не так-то просто. Заявку противников завода на 5 августа отклонили из-за того, что площадку забронировали для спортивного праздника, посвященного Дню десантника. Митинг 12 августа не разрешили провести из-за мероприятий ко Дню молодежи.

— Получив третий отказ, мы решили подавать заявки еще и на субботы, — поделился Роман Кисляк.

Заявку на митинг в субботу, 18 августа, не удовлетворили из-за проведения выставки собак всех пород, а в воскресенье, 19 августа, локация занята под акцию, приуроченную ко Всемирному дню бездомных животных.

— При этом все городские мероприятия были запланированы именно в то время, когда мы заявляли митинг. Мы еще весной спрашивали у горисполкома, какие мероприятия планируются в городе, но нам сказали искать эту информацию на сайте. Там никакого документа мы не нашли, — объяснил Роман Кисляк.

Активисты не отчаялись, и 15 августа подали новые заявки на проведения митингов в парке: трех — 2 сентября и по одному 30 сентября и 28 октября.

— Заявку на первое воскресенье сентября мы подали на разное время, чтобы избежать возможных накладок с другими мероприятиями, — поделился Роман Кисляк.

В Брестском горисполкоме призвали не искать потаенных смыслов в отказах на проведение митингов против строительства завода.

— Решением городского исполнительного комитета определены два места для проведения массовых мероприятий. Это парк Воинов-интернационалистов и стадион «Локомотив». Действительно, сейчас проводится очень много мероприятий в парке Воинов-интернационалистов. Весной была возможность, мы разрешили, и они провели мероприятие «Брестчанки против свинца». Пока нет возможности потому, что много мероприятий, — сообщил в разговоре с TUT.BY начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Брестского горисполкома Геннадий Иванчин.

Загруженный график парка Воинов-интернационалистов собеседник объяснил тем, что Брест — это областной центр, и здесь «всегда была творческая активность».

— Мы работаем в постоянном контакте. К нам обращаются, в том числе, и представители инициативной группы (против строительства завода — TUT.BY). Искусственно мероприятия там (в парке Воинов-интернационалистов — TUT.BY) мы не проводим, — подчеркнул Геннадий Иванович.