ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Концерты, акции и собаки. Как в Бресте "культурно" не разрешают провести митинг против завода АКБ

16.08.2018 16:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Правозащитники и активисты, вероятно, и не предполагали насколько богата и разнообразна культурная жизнь Бреста, пока не стали подавать на каждое воскресенье заявки на проведение в парке Воинов-интернационалистов митинга против строительства аккумуляторного завода. С конца июля все их прошения были отклонены — в заявленном месте, как оказалось, запланированы другие городские мероприятия.


Фото: Станислав Коршунов

Первый и пока единственный разрешенный властями митинг против строительства аккумуляторного завода прошел в брестском парке Воинов-интернационалистов 29 апреля. Тогда мероприятие собрало около 2 тысяч человек. С тех пор ни одна заявка на проведение мероприятия против возведения объекта удовлетворена не была.

Как сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк, в конце июля противники аккумуляторного завода решили провести второй согласованный с горисполкомом митинг и подали заявку на 29-е число. Из двух разрешенных для проведения массовых мероприятий городских площадок заявители выбрали парк Воинов-интернационалистов. Вторую локацию — стадион «Локомотив» — они отмели сразу же. Во-первых, спортивный объект находится в малолюдном районе города. Во-вторых, стадион «Локомотив» возвели в 70-х годах прошлого века на месте старого еврейского кладбища и заявители митинга посчитали, что проводить там массовое мероприятие было бы неуместно.


Роман Кисляк

Митинг 29 июля городские власти провести не разрешили. Как выяснилось, в это время в парке Воинов-интернационалистов запланирован концерт творческих коллективов Бреста «Я песню тебе посвящаю!».

— Тогда мы решили подавать заявки на митинг каждое воскресенье, пока нам его не разрешат провести, — рассказал TUT.BY Роман Кисляк.

Однако втиснуть митинг в загруженный график парка Воинов-интернационалистов оказалось не так-то просто. Заявку противников завода на 5 августа отклонили из-за того, что площадку забронировали для спортивного праздника, посвященного Дню десантника. Митинг 12 августа не разрешили провести из-за мероприятий ко Дню молодежи.

— Получив третий отказ, мы решили подавать заявки еще и на субботы, — поделился Роман Кисляк.

Заявку на митинг в субботу, 18 августа, не удовлетворили из-за проведения выставки собак всех пород, а в воскресенье, 19 августа, локация занята под акцию, приуроченную ко Всемирному дню бездомных животных.

— При этом все городские мероприятия были запланированы именно в то время, когда мы заявляли митинг. Мы еще весной спрашивали у горисполкома, какие мероприятия планируются в городе, но нам сказали искать эту информацию на сайте. Там никакого документа мы не нашли, — объяснил Роман Кисляк.

Активисты не отчаялись, и 15 августа подали новые заявки на проведения митингов в парке: трех — 2 сентября и по одному 30 сентября и 28 октября.

— Заявку на первое воскресенье сентября мы подали на разное время, чтобы избежать возможных накладок с другими мероприятиями, — поделился Роман Кисляк.

В Брестском горисполкоме призвали не искать потаенных смыслов в отказах на проведение митингов против строительства завода.

— Решением городского исполнительного комитета определены два места для проведения массовых мероприятий. Это парк Воинов-интернационалистов и стадион «Локомотив». Действительно, сейчас проводится очень много мероприятий в парке Воинов-интернационалистов. Весной была возможность, мы разрешили, и они провели мероприятие «Брестчанки против свинца». Пока нет возможности потому, что много мероприятий, — сообщил в разговоре с TUT.BY начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Брестского горисполкома Геннадий Иванчин.

Загруженный график парка Воинов-интернационалистов собеседник объяснил тем, что Брест — это областной центр, и здесь «всегда была творческая активность».

— Мы работаем в постоянном контакте. К нам обращаются, в том числе, и представители инициативной группы (против строительства завода — TUT.BY). Искусственно мероприятия там (в парке Воинов-интернационалистов — TUT.BY) мы не проводим, — подчеркнул Геннадий Иванович.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый и пока единственный разрешенный властями митинг против строительства аккумуляторного завода прошел в брестском парке Воинов-интернационалистов 29 апреля....
 
Новости дня
Новости общества
 
Черничный сезон завершен, впереди – сбор брусники и клюквы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика