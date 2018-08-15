Безлимитный интернет в роуминге: в новых странах и с приятными скидками*

В преддверии бархатного сезона услуга «Unlim за границей» стала доступна во Франции, Португалии, Монако и на Нормандских островах. В итоге пользоваться мобильным интернетом в роуминге, неограниченным по объему трафика, абоненты МТС теперь могут уже более чем в 40 государствах мира. Увеличилось и количество роуминговых партнеров, в сети которых работает услуга.

Пользователи услуги «Unlim за границей» первые 100 МБ в сутки могут расходовать на максимальной скорости, а после превышения этого объема интернет будет предоставляться на скорости до 128 Кбит/с.

Стоимость «Unlim за границей» составляет 7,50 руб. или 12,50 руб. в сутки в зависимости от региона. Плата списывается только за те дни, в которых абонент воспользовался мобильным интернетом в роуминге.

Советы для путешественников:

Подключить «Unlim за границей» можно заранее — на территории Беларуси. Сделать это удобно с помощью мобильного приложения «Мой МТС», через USSD-команду *725# или интернет-помощник.

Проверить, совпадает ли маршрут вашего путешествия с географией действия «Unlim за границей», можно здесь . После поездки отключать услугу необязательно, так как плата списывается только за дни пользования интернетом в роуминге.

. После поездки отключать услугу необязательно, так как плата списывается только за дни пользования интернетом в роуминге. Узнать, подключена ли у вас услуга «Unlim за границей», и следить за остатком трафика также удобно в приложении «Мой МТС». Установите его на смартфон или планшет через сервисы Google Play и App Store — и управляйте услугами связи где и когда угодно!

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