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Безлимитный интернет в роуминге: в новых странах и с приятными скидками*
16.08.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)
В преддверии бархатного сезона услуга
Пользователи услуги «Unlim за границей» первые 100 МБ в сутки могут расходовать на максимальной скорости, а после превышения этого объема интернет будет предоставляться на скорости до 128 Кбит/с.
Стоимость «Unlim за границей» составляет 7,50 руб. или 12,50 руб. в сутки в зависимости от региона. Плата списывается только за те дни, в которых абонент воспользовался мобильным интернетом в роуминге.
Советы для путешественников:
УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»
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В преддверии бархатного сезона услуга «Unlim за границей» стала доступна во Франции, Португалии, Монако и на Нормандских островах. В итоге пользоваться мобильным...
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