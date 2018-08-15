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В Минском районе трое несовершеннолетних обвиняются в злостном хулиганстве — повреждении светофора

16.08.2018 17:21 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 16 августа. Минский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хулиганских действиях, совершенных группой подростков.

Ночью 24 июня 2018 года с мобильного телефона на номер 102 поступил звонок. Мужчина сообщил, что с балкона увидел, как несколько человек на улице Студенецкой в Заславле нарушают общественный порядок и повреждают имущество.

По вызову прибыли сотрудники милиции. Убегающих в разные стороны трех 15-летних местных жителей они догнали и задержали. Подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате их действий были повреждены четыре бленды светофора. Материальный ущерб филиалу предприятия "Минскоблдорстрой" составил 267,55 рубля.

Все трое ранее не судимы, но двое состоят на учете и были подвергнуты административному взысканию в виде предупреждения в связи с совершенным ранее административным правонарушением.

Установлено, что трое друзей накануне ходили на рыбалку, потом решили погулять по Заславлю. Вблизи АЗС они попросили незнакомого мужчину купить им в магазине спиртное и передали деньги. Распив на остановке приобретенное пиво, они продолжили прогулку. Когда дошли до перекрестка, у них возникло желание посоревноваться в меткости, бросая камни в светофор. В результате поочередных бросков на защитных козырьках светофора образовались трещины, некоторые фрагменты и пластик откололись.

Несовершеннолетним предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса (умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся повреждением чужого имущества, совершенные группой лиц (злостное хулиганство)). "Они дали признательные показания и чистосердечно раскаялись в содеянном. Причиненный ущерб возмещен", — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. — В отношении обвиняемых применена мера пресечения в виде отдачи их под присмотр родителей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд".
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 августа. Минский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хулиганских действиях, совершенных группой подростков. ...
 
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