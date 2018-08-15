Областная организация Белорусского Общества Красного Креста проводит общереспубликанскую благотворительную кампанию для оказания помощи школьникам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей вынужденных переселенцев и беженцев.

Школьную одежду и обувь, письменные и спортивные принадлежности, пеналы, ручки, карандаши, фломастеры, тетради, кисти, краски, альбомы для рисования, цветную бумагу, рюкзаки и любые другие вещи можно оставить в офисе районной организации Белорусского Общества Красного Креста или опустить в специализированный контейнер Красного Креста по адресу: г.п. Лоев, ул. Шевелева, 59.

В акции может поучаствовать любой желающий. Мы будем очень благодарны.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Красный Крест организует благотворительную акцию «Дети идут в школу!» Областная организация Белорусского Общества Красного Креста проводит общереспубликанскую благотворительную кампанию для оказания помощи школьникам из семей,...