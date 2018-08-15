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Красный Крест организует благотворительную акцию «Дети идут в школу!»
16.08.2018 — Новости Общества | Лоевский край
Областная организация Белорусского Общества Красного Креста проводит общереспубликанскую благотворительную кампанию для оказания помощи школьникам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей вынужденных переселенцев и беженцев.
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Областная организация Белорусского Общества Красного Креста проводит общереспубликанскую благотворительную кампанию для оказания помощи школьникам из семей,...
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