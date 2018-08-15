Отдохнули! Окрепли! Сдружились!

Вернуться в Лоев хочет каждый, кто отдыхал у нас однажды.

14 августа на базе педагогического колледжа состоялось торжественное закрытие областного межведомственного военно-патриотического лагеря «Патриот».

Шестой год подряд легендарная лоевская земля радушно встречала юношей Лоевского, Речицкого, Брагинского и Хойникского районов. 9 суток, погрузившись в атмосферу армейской дисциплины, патриотического духа и настоящего боевого братства, насколько это возможно было сделать в рамках детского лагеря, ребята открывали для себя новые исторические страницы, закалялись физически, проходили испытание на твердость характера и выносливость. Занятия с ними проводили спасатели, работники прокуратуры, сотрудники милиции, музея, отдела культуры, военнослужащие пограничной комендатуры «Лоев» в/ч 1242. Работа лагеря была спланирована таким образом, что юноши могли совмещать активный отдых с множеством полезных навыков. Здесь они осваивали военно-медицинскую подготовку, узнавали, какие навыки помогут выжить в полевых условиях. А в свободное время дети просто общались. В итоге разноплановая информация сложилась в большой пазл под названием «Патриот родной земли».

На одном дыхании пролетело время. За несколько дней парни сплотились в единую команду, стали настоящими друзьями. Со словами напутствия и пожелания стать настоящими мужчинами, достойными защитниками Родины обратилась к присутствующим заместитель председателя райисполкома Наталья Каурова. Ребята, проявившие свои лучшие качества, получили памятные призы, Благодарности и сладкие подарки от главы Лоевского района Вероники Байковой.

Ребята по-мужски сдержанно прощались с друзьями. Но в их глазах горел огонек теплых воспоминаний о прекрасном времени летнего отдыха. Мы уверены, что опыт и знания юных патриотов, приобретенные на Лоевщине, не просто помогут им в жизни, но обязательно будут реализованы в родных школах и детских общественных организациях.

Тексты и фото

Натальи Апанасенко, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отдохнули! Окрепли! Сдружились! Вернуться в Лоев хочет каждый, кто отдыхал у нас однажды. 14 августа на базе педагогического колледжа состоялось торжественное закрытие областного...