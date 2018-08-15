"Не отравление". СК о результатах проверки пострадавших работников предприятия по выращиванию грибов

У госпитализированных работников кричевского предприятия по выращиванию грибов аллергических реакций на споры грибов не обнаружено. Об этом Следственный комитет сообщил в своем официальном телеграм-канале.

— В результате медицинского исследования аллергических реакций на споры грибов, а также отравлений у лиц не установлено. Их состояние улучшилось, и в настоящий момент госпитализированным остается только 1 человек, — сообщает Следственный комитет.

Напомним, 12 августа читатель сообщил в редакцию TUT.BY, что четверо сотрудников предприятия «Инфэн» попали с отравлением в реанимацию.

Как уточняет СК, с 7 по 12 августа в учреждения здравоохранения обратились 13 работников предприятия, из них 8 человек были госпитализированы.

На предприятии отрицают , что их работники получили отравление на рабочем месте. В качестве причин госпитализации назывались ОРВИ, астма и аллергия.

Кричевским РОСК проводится проверка, в ходе которой будет изучена медицинская документация, а также истребованы результаты исследований, которые проводятся Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение.