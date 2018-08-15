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Цуй Цимин пожелал отдыхающим в "Зубренке" детям из Китая найти друзей

16.08.2018 17:54 — Новости Общества | БелТА  
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Цуй Цимин пожелал отдыхающим в "Зубренке" детям из Китая найти друзей

16 августа, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня на встрече с китайскими детьми в НДЦ "Зубренок" пожелал им найти в Беларуси друзей, передает корреспондент БЕЛТА.

Цуй Цимин выразил уверенность, что за время пребывания в "Зубренке" ребята уже успели ощутить дружелюбие белорусских сверстников. Он посоветовал детям побольше общаться, знакомить с национальной культурой и традициями своих стран, быть в некотором смысле послами. Дипломат высказал надежду, что в будущем юные китайцы, приехавшие в Беларусь на отдых, вернутся сюда уже в качестве студентов.

Вместе с Цуй Цимином китайских детей в "Зубренке" сегодня посетил министр образования Игорь Карпенко. Он обратил внимание, что Беларусь и Китай придают большое значение укреплению гуманитарных контактов, в том числе на уровне детей и молодежи. Ведь именно им предстоит развивать двусторонние отношения в будущем, продолжать совместные проекты.

Как сообщалось, в этом году в белорусском "Зубренке" отдохнут и пройдут оздоровление 150 китайских детей. С 12 по 27 августа в национальном детском образовательно-оздоровительном центре реализуется проект "Беларусь-Китай: навстречу друг другу".

По назначениям врача детям предлагают медицинские оздоровительные процедуры (кислородный коктейль, хвойно-жемчужные ванны, ароматерапия, аэроионотерапия, аппаратный массаж, бесконтактный массаж).

Кроме того, гости участвуют в проекте "Равный обучает равного", где знакомят со своей культурой юных белорусов.

Предусмотрены экскурсии по достопримечательностям Беларуси: поездки в Мирский и Несвижский замки, Минск, по Нарочанскому краю, в учебно-экскурсионный центр старинной бытовой культуры белорусов XIX века "Хутор Неслуч". Впервые дети из Китая приезжали в "Зубренок" по приглашению Президента Беларуси в августе 2015 года. С того же года в центре летом работает профильный отряд по изучению китайского языка. В нынешнем году в Минскую область на оздоровление приезжали также дети из Японии и Сирии.-0-

Фото Оксаны Манчук

 
Теги: Минск
 
 
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16 августа, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня на встрече с китайскими детьми в НДЦ "Зубренок"...
 
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