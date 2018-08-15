Черничный сезон завершен, впереди – сбор брусники и клюквы

Для горожанки Лидии Разумович (имя и фамилия изменены. – Прим. авт.) сбор черники на протяжении уже многих лет является неплохим подспорьем.

– Я работаю в сфере культуры, зарплата невысокая, поэтому каждый отпуск трачу на то, чтобы подзаработать, – рассказывает женщина. – В этом году урожай хороший, ягод в лесу много. За 4 часа легко собирала 12 литров.

А вот для Анжелы Прониной (имя и фамилия изменены. – Прим. авт.) сбор грибов и ягод – семейное занятие: в лес она ходит вместе с мужем и тремя сыновьями. Самому младшему – 9 лет. Все лесные дары семья сдавала в заготовительный пункт.

– У нас не принято никого заставлять – кто хочет, тот и идет в лес, – рассказывает Анжела. – Однако у детей свой азарт: младший зарабатывает на мороженое и конфеты, старшие – на более серьезные покупки: кроссовки, видеокарту к ПК, мы с мужем – на семейные нужды. В лес обычно выезжаем в 8-9 утра, а возвращаемся около полудня. Если день обещает быть жарким, то выбираемся пораньше, чтобы не оказаться в жару в лесу. Кстати, заметили такую особенность: там, где растет багульник, ягода особенно крупная.

За июль Анжела насобирала около 150 литров черники. Старшие сыновья, каждый по отдельности, ежедневно собирали по 10-литровому ведру, а младший – 5-литровое.

– Дети еще находили грибы, я их искать не умею, – признается женщина. – Правда, ягоду выгоднее сдавать. Вообще такое лесное хобби мне по душе, вот только большой минус – комары. Хоть и покупали специальные средства, все равно атаковывали нас в лесу.

В этом году чернику принимали райпо и частные заготовители, которые вели ее массовую заготовку. У большинства частников цена на чернику была установлена 3,5

рубля за килограмм. Также принимали у населения вишню по цене 1 рубль, голубику – 2,8 рубля, красную смородину – 50 копеек. Самые дешевые грибы – грузди. За них просили всего 1 рубль, а вот лисички можно сдать за 4,5 – 5,5 рубля. Ценятся и боровики. В августе-сентябре начинается сезон брусники и клюквы – ее тоже охотно принимают в заготовительных пунктах. Правда, цены пока не известны – все зависит от урожая.

Корреспондент «А» вместе с Анжелой Прониной посчитали, сколько реально было заработать на чернике за месяц. Правда, учли, что в лес нужно ходить ежедневно, как на работу, исключая выходные дни.

Итак, допустим, за 4-часовой рабочий день можно собрать 10-литровое ведро, а это примерно 7,5 килограмма. За 22 дня получается 165 кг черники – выручка составит 577, 5 рубля. В целом это неплохой доход, если учитывать, что каждый день вы находитесь в лесу только половину рабочего дня. Хотя многие и говорят, что собирать ягоду несложно, назвать эту работу легкой язык не поворачивается. Не каждый захочет даже 4 часа в день стоять, не разгибая спины. А если еще вспомнить про комаров, так и вовсе желание угасает.