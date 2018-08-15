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В Борисовском районе готовят будущих специалистов

16.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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Как рассказал корреспонденту МЛЫН.BY директор ассоциации «Образование для будущего» Александр Хомич, совместно с компанией ЕPAM Systems они помогают талантливым 12- и 14-летним ребятам из небольших городов и деревень Минской области освоить азы программирования и робототехники, «подтянуть» английский.

–Сегодня многие подростки мечтают связать свою жизнь с IТ-сферой, но не все родители могут позволить себе отдать ребенка на специальные курсы, тренинги или факультативы, – отметил Александр Хомич. – И дело не только в материальной стороне вопроса – во многих населенных пунктах, а тем более деревнях просто нет возможности провести такие занятия. Поэтому участники нашего лагеря – это в первую очередь дети, мечтающие связать свою жизнь с информационными технологиями. Также у нас есть один ребенок с ДЦП и два подростка-беженца из Афганистана и Сирии. Таким образом мы хотим показать, что любые барьеры, будь то географические, финансовые или социальные, преодолимы.

Лагерь JuniorIgniteCamp организован по модели бизнес-инкубатора: каждый отряд – это отдельный стартап, который, используя знания, полученные на занятиях, создает свой уникальный продукт и представляет его инвесторам. Причем презентации проходят исключительно на английском языке. В программе лагеря также различные мастер-классы, занятия по развитию социальных навыков, творческие и спортивные мероприятия.

Обучающие занятия для подростков проводят профессионалы в своей области – программисты, учителя иностранных языков, тренеры, которые участвуют в образовательном проекте на волонтерских началах.

http://www.mlyn.by/

 
 
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Более 100 ребят из Минской области отдыхают и приобщаются к миру IT-технологий в лагере JuniorIgniteCamp на базе оздоровительного лагеря «Богатырь» в д. Дудинка Борисовского...
 
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