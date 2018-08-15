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Об освещении "дела БЕЛТА". Заявление главреда TUT.BY
16.08.2018 18:16 — Новости Общества | Tut.by
Расследование
Начнем с официальных сообщений.
В сообщении утверждается, что «в результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа».
Было ли «преступление», причинен ли вред, является ли он существенным, был ли «несанкционированный доступ», особенно с учетом того, что обязательным признаком этого состава по ст. 349 УК является «нарушение системы защиты», а также были ли причастны должностные лица конкретных медиа — эти факты должны быть доказаны в суде. Нарушается презумпция невиновности.
Далее: «Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова».
Как уже
«Главный редактор ООО «ТутБай Медиа» признала, что с ее ведома
В моих показаниях не звучало выражение «с ведома». Достаточно взять толковый словарь русского языка, чтобы понять, что использование этого выражения в пресс-релизе искажает смысл данных мною на допросе показаний.
Чем чревато такое искажение?
1) Это представляет угрозу для проведения беспристрастного расследования, поскольку другие фигуранты дела могут давать показания, основываясь на материалах следствия, озвученных официальными органами. А в данном случае ситуацию усугубляет то, что мои показания были искажены.
2) Представляет возможность для манипуляций, что и произошло в
3) Эта информация компрометирует меня в глазах коллег.
Мне не нравится формулировка «учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой». Я рада, что в отношении меня не применялась мера пресечения, но хотелось бы отметить, что результатом такого «активного содействия» стала новая статья, предусматривающая более суровое наказание. Можно ли считать
Кроме того, не могу оставить без внимания освещение «дела БЕЛТА» некоторыми СМИ, а также заявление гендиректора РУП «БЕЛТА» Ирины Акулович.
Во-первых, ч.2 ст. 349 УК, по которой нам с коллегами предъявлено подозрение, звучит так:
Статья 349. Несанкционированный доступ к компьютерной информации
2. Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности, либо группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, имеющим доступ к компьютерной системе или сети.
Именно по ней ведется расследование. Именно по ней нам отвечать перед законом, если наша вина будет доказана.
Но! В статье нет ничего о краже, хищении или воровстве. Но ни телеканал «Беларусь 1», ни газета «СБ. Беларусь Сегодня», ни сама Ирина Акулович не обращают на это внимания. Это нарушает наши права, порочит честь, достоинство и деловую репутацию. Мы требуем извиниться и удалить нарушающую наши права информацию с сайтов.
Вызывает большие вопросы правомерность обнародования материалов следствия — аудиозаписи телефонного разговора между мной и редактором новостей Анной Калтыгиной. Речь идет как о самом факте обнародования, так и об интерпретации записи в СМИ.
Есть смысл также напомнить, что Ирина Акулович
Что касается ущерба для РУП «БЕЛТА», то на TUT.BY публиковались исключительно новости из открытого доступа, что предусмотрено
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Главный редактор TUT.BY Марина Золотова считает важным обратить внимание на ряд обстоятельств, нарушающих права сотрудников TUT.BY. Приводим текст ее заявления.
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