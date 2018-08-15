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﻿Государство поможет многодетным собрать школьника

16.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Получить единовременную финансовую помощь к началу учебного года могут родители, которые воспитывают трех и более детей школьного возраста.
﻿Государство поможет многодетным собрать школьника
Ее размер на каждого учащегося из большой семьи – 45 рублей. Оформить выплаты просто. Для этого нужно обратиться в территориальный центр социального обслуживания и подтвердить свой статус удостоверением многодетной семьи. По данным управления по труду, занятости и социальной защите, порядка двухсот многодетных семей из нашего района уже обратились за получением денег.

 
 
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Получить единовременную финансовую помощь к началу учебного года могут родители, которые воспитывают трех и более детей школьного возраста. Ее размер на каждого...
 
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