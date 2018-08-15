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Государство поможет многодетным собрать школьника
16.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Получить единовременную финансовую помощь к началу учебного года могут родители, которые воспитывают трех и более детей школьного возраста.
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Получить единовременную финансовую помощь к началу учебного года могут родители, которые воспитывают трех и более детей школьного возраста. Ее размер на каждого...
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