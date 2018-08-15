Получить единовременную финансовую помощь к началу учебного года могут родители, которые воспитывают трех и более детей школьного возраста.



Ее размер на каждого учащегося из большой семьи – 45 рублей. Оформить выплаты просто. Для этого нужно обратиться в территориальный центр социального обслуживания и подтвердить свой статус удостоверением многодетной семьи. По данным управления по труду, занятости и социальной защите, порядка двухсот многодетных семей из нашего района уже обратились за получением денег.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ﻿Государство поможет многодетным собрать школьника Получить единовременную финансовую помощь к началу учебного года могут родители, которые воспитывают трех и более детей школьного возраста. Ее размер на каждого...