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Идет благотворительная акция «Скоро в школу»

16.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Волонтеры БРСМ и Красного Креста ведут сбор вещей, необходимых для подготовки к предстоящему учебному году: тетрадки, ручки, карандаши…
Идет благотворительная акция «Скоро в школу»
Все это отправят тем, кто больше других нуждается: детям-сиротам и ребятам из многодетных семей. Акция продлится до 31 августа. Каждый желающий поучаствовать в ней может оставить в сундучках «добра» все, что может пригодиться школьнику.

 
 
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Волонтеры БРСМ и Красного Креста ведут сбор вещей, необходимых для подготовки к предстоящему учебному году: тетрадки, ручки, карандаши… Все это отправят тем, кто...
 
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