Волонтеры БРСМ и Красного Креста ведут сбор вещей, необходимых для подготовки к предстоящему учебному году: тетрадки, ручки, карандаши…



Все это отправят тем, кто больше других нуждается: детям-сиротам и ребятам из многодетных семей. Акция продлится до 31 августа. Каждый желающий поучаствовать в ней может оставить в сундучках «добра» все, что может пригодиться школьнику.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Идет благотворительная акция «Скоро в школу» Волонтеры БРСМ и Красного Креста ведут сбор вещей, необходимых для подготовки к предстоящему учебному году: тетрадки, ручки, карандаши… Все это отправят тем, кто...