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Идет благотворительная акция «Скоро в школу»
16.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Волонтеры БРСМ и Красного Креста ведут сбор вещей, необходимых для подготовки к предстоящему учебному году: тетрадки, ручки, карандаши…
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Волонтеры БРСМ и Красного Креста ведут сбор вещей, необходимых для подготовки к предстоящему учебному году: тетрадки, ручки, карандаши… Все это отправят тем, кто...
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