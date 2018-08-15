Для любителей «посидеть в засаде» с ружьем открылся сезон охоты, но нужно помнить, что отдельные участки для этого занятия закрыты.



Специалисты Администрации зон отчуждения и отселения акцентируют внимание охотоведов, что на территориях, где установлен контрольно-пропускной режим, охота запрещена. Въезд транспорта без разрешающих документов сюда тоже невозможен. О сборе дикорастущих растений и рыболовстве лучше позабыть, как и об использовании территорий в рекреационных целях.

Охотники и рыболовы должны быть внимательны к границам загрязненных земель свыше 15 ки/км.кв. Попадая туда, человек с оружием автоматически становится браконьером. Штрафы за игнорирование законодательства внушительны. Кроме того, можно лишиться и удостоверения охотника. А за повторное совершение факта браконьерства в течение года предусмотрена уголовная ответственность. Те, кого интересуют вопросы пропускного режима, могут обращаться по телефону 3-11-55.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В зоне отселения охота запрещена Для любителей «посидеть в засаде» с ружьем открылся сезон охоты, но нужно помнить, что отдельные участки для этого занятия закрыты. Специалисты Администрации зон...