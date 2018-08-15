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В зоне отселения охота запрещена
16.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Для любителей «посидеть в засаде» с ружьем открылся сезон охоты, но нужно помнить, что отдельные участки для этого занятия закрыты.
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Для любителей «посидеть в засаде» с ружьем открылся сезон охоты, но нужно помнить, что отдельные участки для этого занятия закрыты. Специалисты Администрации зон...
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