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Начался сезон клюквы и брусники
16.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Собирать бруснику в Гомельской области можно с 8 августа. А вот клюквенный сезон откроется у нас только с 25 августа.
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Собирать бруснику в Гомельской области можно с 8 августа. А вот клюквенный сезон откроется у нас только с 25 августа. Обратите внимание, сроки и способы сбора ягод...
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