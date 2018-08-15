Собирать бруснику в Гомельской области можно с 8 августа. А вот клюквенный сезон откроется у нас только с 25 августа.



Обратите внимание, сроки и способы сбора ягод соблюдать очень важно, так как за нарушение предусмотрена ответственность. Предупреждение или штраф до 20 базовых величин ждет граждан. До 100 базовых может примениться к индивидуальному предпринимателю. А юридическое лицо может лишиться суммы эквивалентной пятисот БВ. Избежать штрафов можно лишь, заготавливая ягоды способами, не наносящими вреда ягодникам и не приводящими к их уничтожению.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Начался сезон клюквы и брусники Собирать бруснику в Гомельской области можно с 8 августа. А вот клюквенный сезон откроется у нас только с 25 августа. Обратите внимание, сроки и способы сбора ягод...