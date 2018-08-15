В подъезде чечерской многоэтажки поселились лебеди

Лето, солнце, тихий вечер… У многоквартирных домов тут и там сидят жильцы, непринужденно беседуют, наслаждаясь августовской прохладой. Хорошо!



Приятно, когда после знойного дня есть возможность расслабиться, отдохнуть на скамеечке, поговорить о чем-нибудь с соседкой. Такая картина присуща практически всем многоэтажкам. Но вот не любой жилой сектор может похвастать чистотой прилегающей территории и аккуратностью подъездов. У каждого из квартиросъемщиков на этот счет имеется отдельное мнение. Кто-то категорически не признает свое участие в наведении порядка, мотивируя это отрицание одним – платой коммунхозу за санитарию на лестничных площадках и во дворе. К счастью, в противовес их открытому протесту находятся те, кому чистота у двери подъезда выше собственных принципов. Чечерянин Николай Родич один из таких гуманистов. Его квартира по ул.Советской, 34 смотрит окнами на улицы райцентра, а сам хозяин зрит в самый корень проблемы неряшливости и пытается разрешить ее доступным ему способом – личным участием в благоустройстве. Летом убирает у подъезда мусор, а зимой его можно увидеть с шуфелем на расчистке тротуара.





С любовью относятся к месту своего проживания и другие жильцы. Например, в первом и втором подъездах по ул. 50 лет БССР, 18 при обоюдном согласии граждан были собраны средства на косметический ремонт: побелку потолка, покраску стен и ступеней. А в одном даже проявили дизайнерский подход, выложив облицовку в стиле венецианской штукатурки. По этой же улице в подъезде № 14 люди также отнеслись добросовестно, придав помещению общего пользования привлекательный вид. Можно похвалить жильцов третьего подъезда дома 11 по ул. Ульянова, квартиросъемщиков по ул.Садовой, 5 ( подъезды 1-5), где по собственной инициативе проделана та же работа, обновлены лестничные площадки, стены. И, конечно же, таких примеров можно привести еще с десяток или больше.

Чтобы жить в достойных, улучшенных условиях быта, не надо ждать милости от кого-либо. Берите «коня за узду» и дерзайте, ведь это вам здесь жить. Тем более, сделанное своими усилиями больше ценится. А если процесс вам не под силу, за определенную сумму, по смете расходов все необходимое сделают коммунальники.

Валентина ПРАНКЕВИЧ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В подъезде чечерской многоэтажки поселились лебеди Лето, солнце, тихий вечер… У многоквартирных домов тут и там сидят жильцы, непринужденно беседуют, наслаждаясь августовской прохладой. Хорошо! Приятно, когда...