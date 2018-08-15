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"Онкология, завтра должны были освободить". В женской колонии умерла судья, приговоренная к 13 годам
16.08.2018 18:41 — Новости Общества | Tut.by
В 2016 году Верховный суд приговорил Елену Мельникову к 13 годам колонии общего режима. Женщина проходила по «делу судей», ее признали виновной в получении взяток, хотя сама Мельникова во время процесса вину отрицала.
— Елена скончалась сегодня ночью в колонии. Завтра ее должны были освободить, а специальная машина — отвезти на лечение в онкодиспансер, — рассказывает TUT.BY знакомый семьи.
Весной 2016 года Верховный суд слушал уголовное дело в отношении своих бывший коллег. На скамье подсудимых оказались судьи Экономического суда Минска 38-летний Юрий Грушецкий и 54-летняя Елена Мельникова. Если первый фигурант полностью признал свою вину в получении взяток на сумму в 68 тысяч долларов, то Елене Мельникова отрицала, что заинтересованные лица передали ей 13 800 долларов. С обвинением женщина была полностью не согласна.
Верховный суд приговорил Грушецкого
— Елена отбывала наказание в Гомельской женской колонии, летом стала готовить документы по надзорной жалобе, но в июне начала жаловаться на боли в животе. Она и так была хрупкой, а тут вдруг резко похудела, сгорела. Лишь в августе дочка смогла добиться ее обследования, диагностировали онкологическое заболевание, 4-ю стадию. Быстро стали готовить документы на ее освобождение, быстро их подписали, то есть, по бумагам на сегодняшний день Елена уже не числится в колонии, хотя там находилась до самой смерти. Завтра ее должны были освободить, на этот день была заказана специальная машина, которая бы отвезла ее в Минск в онкодиспансер, — говорит знакомый семьи Елены Мельниковой.
По его словам, пока женщина отбывала наказание, у нее родилась внучка. Девочку Елена Мельникова так и не увидела.
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"Онкология, завтра должны были освободить". В женской колонии умерла судья, приговоренная к 13 годам
В 2016 году Верховный суд приговорил Елену Мельникову к 13 годам колонии общего режима. Женщина проходила по "делу судей", ее признали виновной в получении взяток, хотя...
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