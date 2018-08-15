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"Выявили нарушения". Минчанин записался в студотряд, получил льготы и остался должен государству

16.08.2018 18:31 — Новости Общества | Tut.by  
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В мае минчанин Алексей получил уведомление из налоговой. В документе ему сообщили: студотряд, в котором состоял молодой человек, был сформирован с нарушениями. Льготы по подоходному налогу, которые получали его участники, признаны необоснованными. В итоге Алексею пришлось вернуть государству 262 рубля.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

После третьего курса медуниверситета Алексей устроился в 4-ю городскую клиническую больницу.

— Чуть позже в университете мне предложили вступить в студотряд БРСМ, — рассказывает молодой человек. — Обещали бесплатный проездной, форму и пересчет по подоходному налогу. Я написал заявление, в котором был не против, чтобы 4 процента от моей зарплаты шли на счет Минской городской организации БРСМ как добровольное пожертвование на развитие студотрядовского движения. В итоге вместо 13 процентов подоходного, из моей получки стали высчитывать 4 процента на пожертвования.

В таком режиме молодой человек проработал примерно полгода.

— Где-то в 2017 году в новостях стали говорить, что в работе студотряда выявлены нарушения, — вспоминает собеседник. — Нас об этом не предупреждали, новых заявлений я не писал. Просто из зарплаты снова стали высчитывать 13 процентов подоходного.

В мае Алексею на работе вручили уведомление, в котором сказано: «…студенческий отряд имени С.М. Бурака, участником которого в 2016—2017 гг. вы являлись, был сформирован с нарушениями законодательства, и применение льготы по подоходному налогу признано необоснованным.

[…] из вашей заработной платы будет производиться удержание суммы задолженности по подоходному налогу в размере 262 рубля 47 копеек до полного погашения задолженности…».


Фото в редакцию прислал Алексей.

— С долгом я уже рассчитался, — продолжает Алексей. — Нужную сумму разбили на три части и за три месяца высчитали из зарплаты.

В Республиканском штабе студотрядов объяснили, на какие налоговые льготы могут претендовать участники отряда: «В соответствии с пунктом 1.40 статьи 163 Особенной части Налогового кодекса физические лица (участники студенческих отрядов), получившие доходы за работу в составе студенческих отрядов, сформированных в порядке, установленном законодательством, и осуществляющих свою деятельность на территории Республики Беларусь и государств СНГ, освобождаются от уплаты налогов. Из 13% подоходного налога участники отрядов уплачивают 1% в пенсионный фонд, а от 12% освобождаются. 4% — добровольный взнос на развитие студотрядовского движения и с налогами никак не связан».

Что касается студотряда Алексея, он был сформирован в 2016 году.

— Речь идет о событиях 2016 года, в течение прошлого года нас проверяла прокуратура, выявила ряд нарушений, направила представление, а данные отряды признала незаконно сформированными, — объяснил TUT.BY Сергей Рукан, начальник штаба студенческих отрядов минской городской организации БРСМ. — 4% от зарплаты, о которых говорил Алексей, это добровольные взносы на развитие студотрядного движения. Деньги расходуются прозрачно, идут в том числе на спецодежу, горячее питание и прочие мероприятия. Сейчас по результатам проверки налоговая просит бывших участников студотряда доплатить подоходный налог. Мы проработали этот вопрос с администрациями района города, и было принято решение в соответствии с Налоговым кодексом, что участники отрядов могут обратиться в районную администрацию с заявлением, их вопрос будет рассмотрен и их могут освободить от уплаты налога.

 
 
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В мае Алексей получил уведомление из налоговой. Там написано: студотряд, в котором состоял парень, сформирован с нарушениями. Льготы по подоходному налогу, что...
 
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