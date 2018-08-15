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В областной филармонии уже обустраивают зрительный зал, а сам объект планируют сдать к концу года

16.08.2018 18:59 — Новости Общества | Tut.by  
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В областной филармонии началось обустройство зрительного зала. Сдача объекта намечена на конец года. Рядом построят парковку, а вместо двух запланированных при сторительстве ресторанов в итоге останется один. Что сейчас происходит на стройке филармонии выясняла газета «Гродненская правда».


— Уже вырисовывается общий вид зала после начала работ по укладке паркета, — рассказал «ГП» генеральный директор УКСа облисполкома Валерий Кривец. — Сделаны подходы к залу, устроена новая гардеробная с учетом числа зрителей, которое может превысить тысячу человек. Идет отделка колонн в гардеробной. Основная задача дня — закупки комплектующих материалов для сцены.


По «начинке» сцены возникли вопросы, поскольку разработанный проект требует поправок. Изменения вносятся институтом «Белкультпроект», работающим на подряде у основного реализатора проекта — института «Гродногражданпроект». Совсем иными будут световое и звуковое оборудование, механика сцены. Появятся на сцене и светодиодные экраны.


Кресла для зрительного зала поставит ОАО «Гроднотеамонтаж». Кстати, два образца выставлены в УКСе на всеобщее обозрение. При их изготовлении, а это заказ на 1200 единиц, будет применена негорючая ткань. Ее образцы согласованы со службой МЧС.

Также выбраны системы режиссерской связи, телетрансляции, закупается светозвуковое оборудование.

На средства городского бюджета будет обустроена автопарковка.


Как рассказал Валерий Кривец, в здании филармонии были предусмотрены два кафе и два ресторана. Хозяевами кафе, каждое из которых рассчитано на 40 мест, станет торговое предприятие «Лимож». Оно уже приступило к разработке дизайна интерьеров.

Площадку под один ресторан предложат арендаторам, вместо второго сделают малый, камерный зал для проведения небольших мероприятий. Это предложение УКСу поступило от руководства филармонии.

 
 
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В областной филармонии началось обустройство зрительного зала. Сдача объекта намечена на конец года. Рядом построят парковку, а вместо двух запланированных при...
 
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