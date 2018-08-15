В деревне около Гродно жители вынуждены пользоваться ржавой водой, хоть исправно платят за нее

Жители агрогородка Коптевка остались в жару без питьевой воды. Люди утверждают, что местные аграрии и коммунальщики просто «переключили краны». Вся чистая вода теперь поступает на ферму, а жителям достается ржавая — из другой скважины, сообщает телеканал ОНТ.

И вот уже больше месяца те, кто помоложе, носят воду из колодцев, родников, ездят в соседние деревни. А старики вынуждены пользоваться тем, что есть. Люди жалуются: ни постирать, ни приготовить, бытовая техника выходит из строя. Уровень железа в воде превышает норму в восемь раз.

Жарким утром у сельсовета в Коптевке многолюдно. Жители в срочном порядке решают, что делать. Ведь дальше так жить нельзя.

— Воду, которую пьем, — покупаем. А на готовку набираем в городе или деревне и везем домой, — говорит местная жительница Галина Еремина.

В агрогородке живут около тысячи человек. Рассказывают, что раньше животные и люди пили из одного источника. По часам воду подавали то в деревню, то на ферму. Проблемы начались, когда под Новый год вышло решение властей — передать скважины на баланс ЖКХ. Две из них оставили для нужд фермы, еще две — жителям.

— 15 лет назад сделана скважина. Вода сразу была плохая, мы ею не пользовались, а пользовались коптевскими старыми скважинами, — говорит местный житель Антон Андрушкевич.

Владелец чистой скважины (Гродненская птицефабрика) временно позволяет заезжать за водой на ферму, бросили шланг и к одной из скважин.

— Мы не можем снабжать население, потому что скважина добывает определенное количество воды. Если мы подключим население, не будет воды ни у кого. Было бы правильно поставить станцию обезжелезивания. Птицефабрика — не убыточное предприятие. Мы ежемесячно своевременно перечисляем все налоги в государство. Одного месяца наших налогов хватит, чтобы установить станцию обезжелезивания, — говорит председатель профсоюзного комитета предприятия «Гродненская птицефабрика» Марина Шиша.

Станцию обезжелезивания в Коптевке обещали построить еще в 2008 году. Но в районном бюджете не нашлось денег. Люди возмущены. Течет вода техническая, а платят за неё по счетчикам, как за чистую. Куда только не обращались, дошли до областных властей. Там пообещали разобраться.

В ЖКХ Гродненского района уверяют: делают, что могут. Выход пока один — постоянная промывка труб.

Согласно заключению эпидемиологов, пройдя по трубам от скважины до крана, качество воды ухудшается на треть. Нужна полная замена, на нее денег пока нет.

— Есть договоренность с Гродненским райисполкомом о выделении денег на проектирование станции обезжелезивания в агрогородке Коптевка уже в этом году, — рассказал директор ЖКХ Гродненского района Василий Ковальчук.

Обойдется станция обезжелезивания в сто тысяч рублей. Коптевку уже внепланово включили в областную инвестиционную программу этого года. Но строительство начнется в лучшем случае зимой. А до этого жителям придется терпеть. Но они не готовы сдавать позиций. Уже создали инициативную группу и намерены писать во все инстанции.