Белорусские и немецкие волонтеры благоустроят Кобринское укрепление Брестской крепости

В Брестской крепости трудовой семестр открыли белорусские и немецкие волонтеры. Международный отряд займется благоустройством Кобринского укрепления, где шли самые жестокие бои, передает телеканал ОНТ.

Видео: Телеканал ОНТ

Мэнди — 26. Она живет в Бремене и изучает культуру разных стран. В России воевал ее дед: два ранения, плен. Сейчас ему 98, но до сих пор в семье о войне вспоминать не принято. Этот «дедушкин» дневник она часто перечитывает, чтобы понять его жизнь и отношение к войне.

В волонтерском лагере — 20 человек, белорусы и немцы. Посещают мемориалы, благоустраивают захоронения, дискутируют на тему мира и войны.

На Кобринском укреплении шли самые жестокие бои. Здесь размещался штаб 125-го стрелкового полка. Здание недавно отреставрировали, сохранив в первозданном виде, все, как было до войны. Сейчас здесь патриотический центр, где ребята живут и изучают историю.

Петр Пицко, заведующий молодежным патриотическим центром: «Здания очень сильно пострадали во время ВОВ. Когда реставрировали, старались оставить все пулевые отверстия, точно так же сделаем и с эти зданием. Сохранить историю, максимально донести ее до потомков, познакомить с нашей героической историей».

В этом году смену посвятили 100-летию Первой мировой. Но для каждого, пожалуй, понятие «война» связано с собственной историей. Алина — из Минска, в молодежном лагере первый раз — помогает общаться волонтерам между собой. (В совершенстве владеет немецким). Часто гуляет по руинам Брестской крепости. Где похоронены ее прадеды, неизвестно, известно только то, что были на войне и погибли.

Но разговоры в лагере не только об истории. Знакомятся, трудятся, обсуждают увлечения, культуру, спорт. Армейский антураж не смущает, а еще больше придает романтики. В Беларуси волонтеры проведут две недели: Брестская крепость, Каменецкая вежа, Нарочь, где в Первую мировую проходил фронт. Главное — память о войне наполнить содержанием.

Каждый день, проведенный в Беларуси, Мэнди описывает в своем дневнике. О центре, о крепости, которой ничего не знала, и о людях, которые за несколько дней смогли стать как минимум хорошими друзьями. Все эти впечатления она увезет домой.