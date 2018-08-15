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В Бресте 20-летний россиянин ударил друга и получил 4 года колонии

16.08.2018 19:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте огласили приговор 20-летнему россиянину, который обвинялся в нанесении тяжкого телесного повреждения.

На скамье подсудимых парень оказался после конфликта со своим другом, который произошел 15 мая. Молодые люди сидели в одном из дворов микрорайона «Дубровка» на лавочке возле дома, в котором проживала девушка обвиняемого. Во время беседы потерпевший рассказал обвиняемому, что его девушка ему изменяет. Россиянин встал напротив своего товарища и ударил ему ногой в голову. После этого они разошлись.

Потерпевший пришел домой, где его состояние ухудшилось. Родители парня отвезли его в больницу. Медики диагностировали у брестчанина закрытую черепно-мозговую травму.

Проведенная экспертиза показала, что нанесенная брестчанину травма относится к категории тяжких телесных повреждений и в отношении россиянина возбудили уголовное дело.

«Суд Ленинского района признал 20-летнего гражданина Российской Федерации виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения и назначил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», — сообщил TUT.BY помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

Обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, ущерб потерпевшей стороне возместил.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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Таким образом обвиняемый пытался защитить честь своей девушки.
 
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