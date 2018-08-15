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"Вопрос не только времени, но и финансов". В Минске благоустраивают новый парк на Золотой Горке

16.08.2018 19:47 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске благоустраивают парк возле костела святого Роха на Золотой Горке. Мы посмотрели, как сейчас выглядит этот участок и узнали, что там появится.


Территория Золотогорского старого кладбища на 2 га возле костела святого Роха в советское время принадлежала Министерству связи. Затем участок долго простаивал, а в октябре 2017 года его передали костелу для благоустройства. От министерства здесь остались только вышка-глушилка и несколько зданий.

Сегодня в честь праздника Святого Роха тут открыли небольшую детскую площадку будущего дендропарка.


Ксендз Юрий Санько говорит, что это только начало больших работ. Еще предстоит создать аллею крестного пути с мемориалом, аптекарский парк, площадь розария, библейский парк с растениями, которые упоминаются в библии и растут в наших широтах.

— Все посадки будут весной-осенью. Поэтому территория будет осваиваться постепенно. Если нам передадут старые помещения Министерства связи то, там планируем создать духовно-образовательный центр с классами для проведения духовных мероприятий. У нас при костеле есть школа изобразительного искусства, поэтому в соседнем здании, возможно, будет дом для молодежи, занятий и разных встреч.




Из вышки-глушки планируют сделать обзорную площадку.

Старые помещения Министерства связи.

Также на площадке сейчас выставлены ретромашины выпуска 30-х до 70-х годов прошлого века. Все они принадлежат обществу «Победа», которое сотрудничает с костелом.

— В дальнейшем мы планируем создание музея ретроавтомобилей при костеле с кружком и классом для юношей по реставрации автомобилей. Экспозиция будет постоянной, — рассказывает ксендз и добавляет, что многие из этих авто снимают в фильмах.


Чтобы полностью закончить благоустройство территории, костелу понадобится несколько лет. Ксендз замечает, что на это нужно не только время и желание, но и финансы.

Вечером 16 августа в костеле проведет святую мессу митрополит Тадеуш Кондрусевич. После службы детскую площадку освятят.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы посмотрели, как сейчас выглядит этот участок во дворе около Площади Победы и узнали, что там появится.
 
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