С МИРОМ И БЕДА НЕ УБЫТОК

В последнее время часто можно услышать о том, что всевозможные службы «лезут» в частную жизнь семей, навещая дома и квартиры, где проживают несовершеннолетние дети, могут заглянуть в спальню к ребёнку, в холодильник и т.д. Кто-то считает такую опеку излишней, мол, взрослые люди приняли решение, значит, могут родить и воспитать ребёнка. Родить-то не проблема, а вот с воспитанием и обеспечением нормальных условий для жизни, увы, не у всех получается. Доказательств этому немало. Об этом и хочется рассказать.

В нашем районе живёт семья, которая благодарна органам опеки и не только. Как правило, такое утверждение вызывает у многих скептическую улыбочку. А вот Вале и её маленькой дочурке Кристине было не до улыбок, когда родные люди отвернулись от них. Они обе оказались никому не нужными.

Родилась Валя в Лоевском районе, в обычной сельской семье.

Привычный быт — работа родителей в сельхозпредприятии, учёба детей в школе, забота о доме, живности на подворье, огороде — периодически нарушали скандалы между мамой и папой на почве алкоголя. Как и все подростки, девушка мечтала совсем иначе строить собственные семейные отношения. После школы она поступила в кулинарный техникум, вышла замуж, родила дочурку, своё светловолосое солнышко. Беду никто не ждал, она сама нагрянула, разбив розовые очки молодой мамы и растоптав надежды на счастливую замужнюю жизнь. Муж совершил противоправный поступок и сейчас отбывает наказание. Женщина и её ребёнок оказались чужими в семье свекрови.

Хотела Валя вернуться домой, в деревню, только отчий дом несколько лет назад сгорел со всем содержимым. Мать с отцом разошлись — у каждого своя жизнь. Поехала женщина с малышкой к той, которая грудью вскормила, жизни учила словом и собственным примером, но отчим против лишней обузы запротестовал. Пришлось ютиться в съёмном доме вместе с отцом, не имеющим постоянного заработка.

Когда в органы опеки поступил анонимный звонок о том, что в Лоеве в доме, где часто устраиваются посиделки со спиртным, живёт молодая мама с ребёнком, по указанному адресу приехали члены комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома. Переступив порог дома, они посоветовали молодой женщине собирать вещи — в таких условиях малолетнему ребёнку жить нельзя. Судорожно засовывая в пакет пожитки, девушка рассказывала, кто она, откуда приехала. Страх расставания с дочуркой и безысходность от мытарства подчёркивали тяжесть жизненной ситуации. Вопросы зазвучали сами собой: Что делать? Как помочь? Где поселить? Подключились все, начиная от председателей районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов, заместителей, руководителей организаций и служб, заканчивая незнакомыми жителями райцентра и деревни, которые не смогли остаться равнодушными к судьбе Вали и её дочери.

Если говорить словами классиков, то все дороги сошлись в агрогородке Уборок, где есть арендное жильё и детский сад-школа для ребёнка. Узнав, что женщина до декретного отпуска работала дояркой, руководитель КСУП «Урожайный» заверил, что рабочее место ей предоставит.

На днях мы побывали у Вали. Нормальная квартира: две комнаты, кухонька с газовой плитой, ванная и туалет. Всё, что нужно для проживания.

— У нас ничего не было, кроме пакета с вещами, — рассказывает женщина. — Кроватку детскую, стол-парту, два стула выделил директор Уборковской школы Григорий Мельченко. Он часто заходит, спрашивает, как дела, в чём нуждаемся. Кровать привезли работники ТЦСОН. Диван в зале, два кресла, люстру, телевизор, тарелки, кастрюльку, шторы, одежду — всё добрые люди дали.

Живёт с ними отец Виктор Михайлович. Помогает хозяйничать: внучку заводит в садик и забирает, гуляет с ней, пока мама на работе. Валентине такой помощник очень нужен, ведь при трёхразовом доении коров на ферме очень сложно подстраиваться под режим жизни дочки. Папа и дедушка согласился пролечиться и закодироваться, чтобы дочке и внучке больше помочь, а может, и жизнь другую начать.

Конечно же, сначала очень трудно было раскачать накопившуюся гору проблем. Но когда подключились все, дело сдвинулось с мёртвой точки. Неравнодушие со стороны главы района и всех заинтересованных служб помогло Валентине обрести шанс начать новую жизнь с дочкой, перевернув исписанную страницу прошлого. Чем смогли, помогли, а остальное — в её руках.

Совсем иначе жизнь обстоятельства складываются у другой семьи. Ещё до появления ребёнка на свет социальные службы выяснили, что молодые мама и папа живут в условиях, не подходящих для новорожденного. Ни в частном доме, ни во дворе нет воды, антисанитарные условия, нарушения правил пожарной безопасности, прямо и косвенно создающие опасность здоровью и жизни ребёнка. Сотрудники РОВД сообщили, что на отца ребёнка составлено более 40 административных протоколов, причина которых — агрессия, проявляемая в состоянии алкогольного опьянения. Это далеко не полный список «минусов», попадающих под действие Декрета №18.

С семьёй сразу же стали целенаправленно работать члены комиссии по делам несовершеннолетних и органы опеки. Увы, посещения и беседы заинтересованных служб не принесли особого результата. Единственное, чего удалось достичь — уговорить будущего папу пролечиться и закодироваться. На этом все преобразования прекратились.

Как утверждают врачи, ребёнок родился с заболеваниями, требующими должного ухода и лечения. Фраза «должный уход» заключает в себе не только своевременную замену грязных пелёнок и ползунков на чистые, но и наличие проточной воды для приготовления смесей и осуществления гигиенических процедур, соблюдение требований электро- и пожарной безопасности. Воды нет, и заниматься её проведением, как оказалось, никто не собирался. Впрочем, элементарного порядка в доме тоже нет. Как и вещей для ребёнка: пара шапочек да ползунков. Ни одеяла, ни подушки, ни постельного белья… Самое необходимое на первое время нашли сотрудники ТЦСОН. Вопрос: Куда исчезло полученное государственное пособие по рождению ребёнка? остаётся без ответа. Факты свидетельствуют о том, что деньгами распорядились не в пользу малыша. Это решение родителей, и мы с ним спорить не вправе, хотя сказать хочется многое…

Справка:

Пособие при рождении ребенка — одна из разовых выплат, причитающаяся родителям от государства в качестве финансовой помощи семьям, в которых появилось потомство.

Объем выплаты этого пособия привязан к величине бюджета прожиточного минимума (БПМ). Семье, в которой родился первенец, выплачивается пособие в размере 10 БПМ. С 1 августа 2018 года БПМ составляет 213,67 рубля. Значит, при рождении ребёнка родители получают 2 136 рублей 70 копеек.

Два месяца мальчик пролежал в больнице, а родители пальцем о палец не ударили, чтобы исправить ситуацию. Здесь прочно засели «сорняки»: тунеядство, халатность, разгильдяйство. Видя наплевательское отношение, комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение отобрать малыша у безответственных взрослых. Папе и маме объяснили, что они должны будут сделать, если всё-таки решат самостоятельно воспитывать своё чадо. Только после этого семейная пара поняла, что разговоры окончены.

Задача комиссии по делам несовершеннолетних заключается не в том, чтобы изымать всех детей поголовно. Наоборот, все специалисты, действующие единой командой, нацелены на то, чтобы родители получили компетентные советы, как и что сделать, чтобы создать для ребёнка безопасные условия проживания. Ведь главная задача членов КДН: сохранить биологическую семью. Декрет №18 применяется только к тем родителям, которые остаются глухи к нормативам и законным требованиям. Как только положение изменится и все службы, включая пожарных и медиков, подтвердят положительный результат работы семьи — ребёнок возвратится в семью.

Поэтому за считанные дни был наведён порядок в жилище. К решению вопроса с водой по просьбе председателя КДН подключились коммунальники. Дмитрий Гаврильков, директор КЖУП «Лоевский райжилкомхоз», рассказал, что домовладение по указанному адресу обследовали специалисты коммунальной службы. Предварительный подсчёт стоимости услуги вместе с расходными материалами — 400-500 рублей. «Мы готовы пойти навстречу молодым папе и маме ради того, чтобы ребёнок воспитывался в семье, — заверяет Дмитрий Владимирович. — Учитывая сложное материальное положение, предприятие может предложить заключить двухсторонний договор о рассрочке платежа на три месяца. Если наши условия будут приняты, то в течение недели после подписания необходимых документов колонка будет установлена во дворе».

Дело — за новоиспечёнными родителями. Вопрос в том, хотят ли они создать для своего мальчонки необходимые условия для проживания. Если ответ «Да», то все службы пойдут им навстречу.

Послесловие

Очень не хочется заканчивать повествование на грустной ноте, поэтому позволю себе ещё немного поразмышлять вслух. Многие привыкли говорить о субъектах профилактики как о бессердечных людях, которым ничего не стоит отобрать ребёнка, сделав семью несчастной. Дорогие мои! Попробуйте забрать сына или дочь у непьющих родителей, живущих в аккуратно убранном жилье, где в хорошем состоянии электропроводка, розетки закрыты специальными приспособлениями, есть автономный пожарный извещатель, исправно работают вентиляционные каналы и все электроприборы, есть запас продуктов питания, чистая одежда, постельные принадлежности и т.д. Вряд ли это получится.

Неужели кто-то думает, что членам комиссии доставляет удовольствие слышать плач малышей, которых приходится увозить от безалаберной мамки? Нет. Уверяю вас, членам КДН спокойнее, когда в каждой семье мир, благополучие и детям ничего не угрожает. Но если возникает сомнение в безопасности ребёнка, они не раздумывая спешат на помощь.

Народная мудрость гласит: «С миром и беда не убыток». Это значит, что среди людей, которые всегда помогут, легче пережить беду и несчастье. И это правда.

Людмила Кравцова, «ЛК».