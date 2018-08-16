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«Движение к жизни». В агрогородке Луки прошла познавательно-игровая программа (будет дополнено)

16.08.2018 — Новости Общества | Полымя  
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«Движение к жизни». В агрогородке Луки прошла познавательно-игровая программа (будет дополнено)

Сегодня, 16 августа, жители агрогородка Луки собрались на площади, чтобы поучаствовать в познавательно-игровой программе «Движение к жизни». Ведущая мероприятия Рита Яроцкая отметила, что результатом соблюдения правил пожарной безопасности, правил поведения на воде и правил дорожного движения является сохранение нашей жизни.

Ребята-школьники поделились на три команды и прошли викторину, ответив на вопросы милиции и ГАИ, ОСВОДа и МЧС.

«Движение к жизни». В агрогородке Луки прошла познавательно-игровая программа (будет дополнено)

«Движение к жизни». В агрогородке Луки прошла познавательно-игровая программа (будет дополнено)

Даже работник ОСВОДа вместе с ребятами нарисовал Ушастика, непослушного парня, которого участники викторины попытались спасти из воды.

«Движение к жизни». В агрогородке Луки прошла познавательно-игровая программа (будет дополнено)

Можно смело сказать то, что теоретическая викторина от МЧС пришлась ребятам по душе.

«Движение к жизни». В агрогородке Луки прошла познавательно-игровая программа (будет дополнено)

«Движение к жизни». В агрогородке Луки прошла познавательно-игровая программа (будет дополнено)

«Движение к жизни». В агрогородке Луки прошла познавательно-игровая программа (будет дополнено)

После правильных ответов на вопросы участники даже получили памятные значки.

«Движение к жизни». В агрогородке Луки прошла познавательно-игровая программа (будет дополнено)

На вопросы милиции ребята тоже отвечали с удовольствием.

«Движение к жизни». В агрогородке Луки прошла познавательно-игровая программа (будет дополнено)

«Движение к жизни». В агрогородке Луки прошла познавательно-игровая программа (будет дополнено)

После викторины ребятам было предложено на минуту представить себя представителем той или иной профессии.

«Движение к жизни». В агрогородке Луки прошла познавательно-игровая программа (будет дополнено)

В конце участники получили подарки. 

Организатором и спонсором мероприятия выступила Кореличская районная организация РОО «Белая Русь».

Елизавета МУТИЛОВИЧ
Фото автора

 
 
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Сегодня, 16 августа, жители агрогородка Луки собрались на площади, чтобы поучаствовать в познавательно-игровой программе «Движение к жизни». Ведущая мероприятия...
 
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