«Движение к жизни». В агрогородке Луки прошла познавательно-игровая программа (будет дополнено)





Сегодня, 16 августа, жители агрогородка Луки собрались на площади, чтобы поучаствовать в познавательно-игровой программе «Движение к жизни». Ведущая мероприятия Рита Яроцкая отметила, что результатом соблюдения правил пожарной безопасности, правил поведения на воде и правил дорожного движения является сохранение нашей жизни.

Ребята-школьники поделились на три команды и прошли викторину, ответив на вопросы милиции и ГАИ, ОСВОДа и МЧС.









Даже работник ОСВОДа вместе с ребятами нарисовал Ушастика, непослушного парня, которого участники викторины попытались спасти из воды.





Можно смело сказать то, что теоретическая викторина от МЧС пришлась ребятам по душе.













После правильных ответов на вопросы участники даже получили памятные значки.





На вопросы милиции ребята тоже отвечали с удовольствием.









После викторины ребятам было предложено на минуту представить себя представителем той или иной профессии.





В конце участники получили подарки.

Организатором и спонсором мероприятия выступила Кореличская районная организация РОО «Белая Русь».

Елизавета МУТИЛОВИЧ

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