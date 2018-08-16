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Полиция Варшавы задержала гражданина Беларуси за оскорбление польского флага

17.08.2018 00:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Варшавская полиция задержала гражданина Беларуси, подозреваемого в оскорблении польского флага. Теперь мужчине грозит год тюрьмы, пишет еженедельник Wprost.

Как сообщает издание, инцидент произошел 14 августа. 35-летний гражданин Беларуси выгуливал собак.

Он подошел к обелиску, в память о погибших солдат Армии Крайовой взял один из флагов, украшающих монумент, и бросил его своим собакам. Позже он начал топтать его сам.

Все это увидела женщина, которая и вызвала полицию. Белоруса задержали. Как сообщается, он и раньше обвинялся в оскорблении польского флага.

Теперь ему грозит год тюрьмы.

 

 
 
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Как сообщается, он и раньше обвинялся в оскорблении польского флага.
 
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