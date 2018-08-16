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Полиция Варшавы задержала гражданина Беларуси за оскорбление польского флага
17.08.2018 00:19 — Новости Общества | Tut.by
Варшавская полиция задержала гражданина Беларуси, подозреваемого в оскорблении польского флага. Теперь мужчине грозит год тюрьмы,
Как сообщает издание, инцидент произошел 14 августа. 35-летний гражданин Беларуси выгуливал собак.
Он подошел к обелиску, в память о погибших солдат Армии Крайовой взял один из флагов, украшающих монумент, и бросил его своим собакам. Позже он начал топтать его сам.
Все это увидела женщина, которая и вызвала полицию. Белоруса задержали. Как сообщается, он и раньше обвинялся в оскорблении польского флага.
Теперь ему грозит год тюрьмы.
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Как сообщается, он и раньше обвинялся в оскорблении польского флага.
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