Полиция Варшавы задержала гражданина Беларуси за оскорбление польского флага

Варшавская полиция задержала гражданина Беларуси, подозреваемого в оскорблении польского флага. Теперь мужчине грозит год тюрьмы, пишет еженедельник Wprost.

Как сообщает издание, инцидент произошел 14 августа. 35-летний гражданин Беларуси выгуливал собак.

Он подошел к обелиску, в память о погибших солдат Армии Крайовой взял один из флагов, украшающих монумент, и бросил его своим собакам. Позже он начал топтать его сам.

Все это увидела женщина, которая и вызвала полицию. Белоруса задержали. Как сообщается, он и раньше обвинялся в оскорблении польского флага.

Теперь ему грозит год тюрьмы.