Хотя какое оно доброе… 8:1!.. Господи, 8:1!!! Минское «Динамо», ну как же так?! Ты дало нам такую надежду в Минске и так облаж разочаровало в Питере… «Это позор», — говорят сами футболисты. Дальше идет «Зенит». Брестские динамовцы, кстати, тоже не смогли выйти в следующий раунд квалификации Лиги Европы — споткнулись на «Аполлоне». Но были вчера, конечно, и другие новости.
ВАЖНОЕ
Наша главный редактор Марина Золотова выступила с заявлением по «делу БЕЛТА». Расследование дела в отношении редакторов и журналистов ряда изданий, в том числе TUT.BY, по статье о несанкционированном доступе к информации продолжается, тему активно освещают СМИ. И мы считаем важным обратить внимание на ряд обстоятельств, нарушающих права сотрудников TUT.BY. Прочтите, пожалуйста. Кстати, сегодня достаточно просто зайти в чужой профиль в соцсетях — и уже можно стать фигурантом уголовного дела. Даже если просто почитать переписку бывшей жены! Ну, а мы спросили СК, ко всем ли таким «киберпреступникам» приходят с обыском домой по 8−10 человек, как к нашим сотрудникам.
Кстати о строительстве. Цены на новые квартиры в Минске за год выросли на 10−30 тысяч рублей — и, говорят эксперты, изменений в ценовой политике застройщиков ждать не стоит. Надеемся, вы уже решили свой квартирный вопрос.
Дорожают не только квартиры, но и… мясо (в основном, как мы помним, куриное). Зато рекордно за последние 16 лет подешевели фрукты и овощи. Так что переходим на сезонные картофель и яблоки, дорогие экономные белорусы!
ПОПУЛЯРНОЕ
Вы заметили, что страна озадачилась проблемой «ощутимой» трудовой миграции? Сначала на нее обратили внимание профсоюзы, а теперь и президент — во время того самого «оршанского разноса»: «Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают». Мы решили посмотреть, из каких регионов Беларуси чаще всего отправляются на заработки (и таки нет, это не Витебщина). А еще поговорили с белорусами, которые переехали жить в другие страны о том, как и когда там уходят на пенсию и какие выплаты получают. В Австралии, например, иммигранты, которые ни дня не работали, прекрасно живут в государственных квартирах, получают полный социальный пакет фактически бесплатно: это услуги — уборка, приготовление пищи, покупки, сопровождение к врачу, прогулки. Денег хватает не только на хорошее питание и одежду, но и на путешествия.
Кстати, такой ярости, как во время посещения Оршанского района, мы вообще давно у президента не наблюдали. По мнению автора нашей «Экономики на пальцах» Сергея Чалого, не исключено, что к Лукашенко пришло понимание тупика в развитии страны на примере одного района Беларуси. И все это происходит на очень неблагоприятном внешнем экономическом фоне! Подробнее об эмоциях президента и их причинах — в последнем выпуске программы.
Необычная ситуация произошла в суде в Гомельской области: судья объявил перерыв, помощник прокурора вышел за дверь, а на столе забыл «шпаргалку с уже принятым решением». «Решение суд объявит завтра, а сегодня оно уже лежит на столе у прокурора. Я еще и в прениях не выступил — а решение уже готово!», — возмутился правозащитник, представлявший интересы истца. Чем дело закончилось — рассказываем здесь.
Помните «питона из детского сада»? Нашелся его хозяин, забрал змею! В зоопарке говорят, чудесный питон был, «спокойный и нежный, как кошка». Как он умудрился выбраться из квартиры — читайте тут.
Но на будущее имейте в виду: не каждая змея ласкова, как кошка, равно как и не каждая еда так же красива, как на рекламной картинке. Насмотревшись на рекламные борды, которыми увешан Минск, журналисты TUT.BY отправились в шесть разных заведений фастфуда и заказали самые аппетитные, на наш взгляд, бургеры. Выбирали, конечно же, по картинке. А потом, не отходя от места покупки, сфотографировали их. Что получилось и насколько далеки от рекламного идеала сэндвичи — в этом материале.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Пообщались с теннисисткой Ольгой Говорцовой, она сейчас готовится в Нью-Йорке к квалификации US Open. Этот турнир серии «Большого шлема» станет для нее первым после рождения сына в феврале. Говорили о планах по возвращению в число топ-игроков, а также — о материнстве, замужестве за Константином Захаровым и отсутствии внимания к малышу со стороны деда — известного хоккейного тренера Михаила Захарова. Кстати, помните его Bentley, который якобы сын подарил? Оказывается, дело обстояло не совсем так.
А помните материал о «замке» из строительного мусора, который вышел у нас месяц назад? Тогда многие читатели владельца дома поддержали: человек строит сам, за свой счет, на своем участке — имеет право. И нечего соседям лезть на частную территорию. Соседи возмутились. «Тут были обрушения, тут дети лазят, ребенок чуть не погиб у него в подвале. Мы уверены, что тут будет трагедия!» — говорят люди. А сельсовет наконец-то приступил к активным действиям. Все подробности развития истории — здесь.
Давайте поговорим о питании детей. Вот ваши что едят? Курицу с брокколи или чипсы с печеньем? «Если малыша кормят жирными котлетами, булочками и чипсами, то он вырастет в полного, неуверенного в себе, закомплексованного человека, который и хочет привести себя в форму, но сделать этого не может: привык питаться неправильно», — уверяет тренер по детскому фитнесу (да-да, оказывается, есть и такой!) и рассказывает, как «заставить» ребенка полюбить хорошую чистую еду.
Кстати. До конца августа белорусы смогут наблюдать сближение Луны с Юпитером. Это, знаете ли, тоже как минимум красиво! Как и когда смотреть — рассказываем здесь. Ясных и безоблачных дней нам для наблюдений и жизни!
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