Доброе утро!

Хотя какое оно доброе… 8:1!.. Господи, 8:1!!! Минское «Динамо», ну как же так?! Ты дало нам такую надежду в Минске и так облаж разочаровало в Питере … «Это позор», — говорят сами футболисты. Дальше идет «Зенит». Брестские динамовцы, кстати, тоже не смогли выйти в следующий раунд квалификации Лиги Европы — споткнулись на «Аполлоне». Но были вчера, конечно, и другие новости.



Фото: «Зенит»

ВАЖНОЕ

Наша главный редактор Марина Золотова выступила с заявлением по «делу БЕЛТА» . Расследование дела в отношении редакторов и журналистов ряда изданий, в том числе TUT.BY, по статье о несанкционированном доступе к информации продолжается, тему активно освещают СМИ. И мы считаем важным обратить внимание на ряд обстоятельств, нарушающих права сотрудников TUT.BY. Прочтите, пожалуйста . Кстати, сегодня достаточно просто зайти в чужой профиль в соцсетях — и уже можно стать фигурантом уголовного дела. Даже если просто почитать переписку бывшей жены ! Ну, а мы спросили СК, ко всем ли таким «киберпреступникам » приходят с обыском домой по 8−10 человек, как к нашим сотрудникам.

После недавнего «оршанского разноса» официально лишились должностей два министра : Анатолий Черный освобожден от должности министра архитектуры и строительства, а Виталий Вовк — от должности министра промышленности. За что в отставку отправляют Черного, широкой общественности не пояснялось: из спича президента можно понять, что министр где-то не починил крышу. Мы вспомнили, чем отметился Анатолий Борисович на посту министра , который он занимал с октября 2013 года.

Кстати о строительстве. Цены на новые квартиры в Минске за год выросли на 10−30 тысяч рублей — и, говорят эксперты, изменений в ценовой политике застройщиков ждать не стоит. Надеемся, вы уже решили свой квартирный вопрос.

Дорожают не только квартиры, но и… мясо (в основном, как мы помним , куриное). Зато рекордно за последние 16 лет подешевели фрукты и овощи . Так что переходим на сезонные картофель и яблоки, дорогие экономные белорусы!



Фото: Елена Клещенок, TUT.BY

ПОПУЛЯРНОЕ

Вы заметили, что страна озадачилась проблемой «ощутимой» трудовой миграции? Сначала на нее обратили внимание профсоюзы, а теперь и президент — во время того самого «оршанского разноса» : «Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают». Мы решили посмотреть, из каких регионов Беларуси чаще всего отправляются на заработки (и таки нет, это не Витебщина). А еще поговорили с белорусами, которые переехали жить в другие страны о том, как и когда там уходят на пенсию и какие выплаты получают . В Австралии, например, иммигранты, которые ни дня не работали, прекрасно живут в государственных квартирах, получают полный социальный пакет фактически бесплатно: это услуги — уборка, приготовление пищи, покупки, сопровождение к врачу, прогулки. Денег хватает не только на хорошее питание и одежду, но и на путешествия.

Кстати, такой ярости, как во время посещения Оршанского района, мы вообще давно у президента не наблюдали. По мнению автора нашей «Экономики на пальцах» Сергея Чалого, не исключено, что к Лукашенко пришло понимание тупика в развитии страны на примере одного района Беларуси. И все это происходит на очень неблагоприятном внешнем экономическом фоне! Подробнее об эмоциях президента и их причинах — в последнем выпуске программы .

Необычная ситуация произошла в суде в Гомельской области: судья объявил перерыв, помощник прокурора вышел за дверь, а на столе забыл «шпаргалку с уже принятым решением». «Решение суд объявит завтра, а сегодня оно уже лежит на столе у прокурора. Я еще и в прениях не выступил — а решение уже готово!», — возмутился правозащитник, представлявший интересы истца. Чем дело закончилось — рассказываем здесь .

Помните «питона из детского сада»? Нашелся его хозяин, забрал змею! В зоопарке говорят, чудесный питон был, «спокойный и нежный, как кошка». Как он умудрился выбраться из квартиры — читайте тут .

Но на будущее имейте в виду: не каждая змея ласкова, как кошка, равно как и не каждая еда так же красива, как на рекламной картинке. Насмотревшись на рекламные борды, которыми увешан Минск, журналисты TUT.BY отправились в шесть разных заведений фастфуда и заказали самые аппетитные, на наш взгляд, бургеры. Выбирали, конечно же, по картинке. А потом, не отходя от места покупки, сфотографировали их. Что получилось и насколько далеки от рекламного идеала сэндвичи — в этом материале .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Пообщались с теннисисткой Ольгой Говорцовой, она сейчас готовится в Нью-Йорке к квалификации US Open. Этот турнир серии «Большого шлема» станет для нее первым после рождения сына в феврале. Говорили о планах по возвращению в число топ-игроков, а также — о материнстве, замужестве за Константином Захаровым и отсутствии внимания к малышу со стороны деда — известного хоккейного тренера Михаила Захарова. Кстати, помните его Bentley, который якобы сын подарил? Оказывается, дело обстояло не совсем так.

А помните материал о «замке» из строительного мусора, который вышел у нас месяц назад? Тогда многие читатели владельца дома поддержали: человек строит сам, за свой счет, на своем участке — имеет право. И нечего соседям лезть на частную территорию. Соседи возмутились. «Тут были обрушения, тут дети лазят, ребенок чуть не погиб у него в подвале. Мы уверены, что тут будет трагедия!» — говорят люди. А сельсовет наконец-то приступил к активным действиям. Все подробности развития истории — здесь .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Давайте поговорим о питании детей. Вот ваши что едят? Курицу с брокколи или чипсы с печеньем? «Если малыша кормят жирными котлетами, булочками и чипсами, то он вырастет в полного, неуверенного в себе, закомплексованного человека, который и хочет привести себя в форму, но сделать этого не может: привык питаться неправильно», — уверяет тренер по детскому фитнесу (да-да, оказывается, есть и такой!) и рассказывает, как «заставить» ребенка полюбить хорошую чистую еду .

Ну, а мы пока продолжаем наслаждаться красотой! Самым эффектным летним звездопадом — метеорным потоком Персеид — можно любоваться еще неделю, до 24 августа. Смотрите, как выглядит ночное небо над Беларусью .

Все новости четверга, 16 августа

Кстати. До конца августа белорусы смогут наблюдать сближение Луны с Юпитером. Это, знаете ли, тоже как минимум красиво! Как и когда смотреть — рассказываем здесь . Ясных и безоблачных дней нам для наблюдений и жизни!

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