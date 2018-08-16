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Не нарушайте правил рыбной ловли

17.08.2018 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Гражданин  К., проживающей в аг. Лань, 28 мая этого года, в нарушение требований Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, на большом озере около Лани, в период действия запрета на лов всех видов рыбы, установленный с 1 апреля по 30 мая, незаконно добывал рыбу с использованием двух ставных лесковых сетей, с самодельной железной лодки. При этом добыл 10 штук карася серебряного общим весом 4,2 кг. Этим самым причинил вред окружающей среде на сумму 735 рублей, а с учетом стоимости рыбы — на сумму 754,6 рубля.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 15.35 КоАП Республики Беларусь. Сумма штрафа — 490 рублей.

Таким же штрафом «награжден» и гражданин И. 17 июня,  в 22 часа 13 минут, он, в нарушение Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, на пруду Девичий в Несвиже с использованием запрещенных орудий любительского рыболовства (двух ставных сетей) незаконно ловил рыбу. Добыл 1 карася серебряного, весом 0,5 кг, и 1 окуня речного весом 0,2 кг, причинив вред окружающей среде в размере 2 б.в. (на сумму 49 руб.), а с учетом стоимости рыбы — на сумму 52 рубля 19 копеек. В отношении его составлен административный протокол по ч.1 ст. 15.35 КоАП Республики Беларусь.

«НН».

 


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Гражданин  К., проживающей в аг. Лань, 28 мая этого года, в нарушение требований Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, на
 
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