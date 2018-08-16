Наш корреспондент узнал, как можно оформить выезд ребенка за границу

Поделитесь с друзьями











В каких случаях требуется нотариально заверенное разрешение отца и матери на выезд ребенка из страны, кто является законными представителями несовершеннолетних и о прочих вопросах, касающихся данной темы, читателям «НН» рассказала нотариус Минского областного нотариального округа, осуществляющая деятельность в нотариальной конторе Несвижского района Минской области, Светлана Соколова.





— Светлана Евгеньевна, каким нормативным актом Республики Беларусь регулируется порядок выезда за пределы Республики Беларусь несовершеннолетних граждан?

— Порядок выезда за пределы нашей страны несовершеннолетних граждан определяется главой 3 «Особенности выезда из Республики Беларусь несовершеннолетних граждан» Закона Республики Беларусь от 20 сентября 2009 г. N 49-З «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь».

— Каковы общие правила выезда из Республики Беларусь несовершеннолетних?

— Граждане, не достигшие восемнадцати лет, если они не приобрели дееспособность в полном объеме в результате заключения брака или объявления полностью дееспособными, могут выезжать из Республики Беларусь по своим документам для выезда из Республики Беларусь и въезда в нее в сопровождении обоих законных представителей при предъявлении ими сотруднику органа пограничной службы документов, подтверждающих статус законных представителей несовершеннолетнего; в сопровождении одного из законных представителей при предъявлении им сотруднику органа пограничной службы документа, подтверждающего статус законного представителя несовершеннолетнего, а также без сопровождения законных представителей при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим его лицом сотруднику органа пограничной службы письменного согласия обоих законных представителей.

В случае, если один из законных представителей не согласен с порядком выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего, предусмотренным настоящим Законом, он имеет право обратиться в суд с заявлением об определении иного порядка выезда несовершеннолетнего из Республики Беларусь.

На основании решения суда об определении порядка выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего, отличного от порядка, предусмотренного настоящим Законом, сведения о несовершеннолетнем и об установленном порядке его выезда из Республики Беларусь включаются в банк данных о гражданах, право на выезд которых из Республики Беларусь временно ограничено.

— В каких случаях достаточно согласия одного из родителей?

— Несовершеннолетние могут выезжать из Республики Беларусь для оздоровления в составе общих или специальных организованных групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж, по своим документам для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь в сопровождении одного из законных представителей либо без сопровождения законных представителей, но с письменного согласия одного из законных представителей при предъявлении сопровождающим их лицом сотруднику органа пограничной службы списка детей, выезжающих на оздоровление за рубеж в составе общей или специальной организованной группы, и сопровождающих их лиц, заверенного организацией, имеющей право осуществлять деятельность, связанную с оздоровлением детей за рубежом, с разрешением Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, подтверждающим гуманитарный характер поездки.

— Кто может удостоверить согласие на выезд ребенка?

— Письменное согласие законных представителей на выезд из Республики Беларусь несовершеннолетнего должно быть удостоверено нотариусом либо должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, либо должностным лицом подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел Республики Беларусь по месту жительства законного представителя или несовершеннолетнего, либо компетентным органом или должностным лицом иностранного государства.

Нотариальный тариф за удостоверение согласия составляет 0,5 базовой величины, т.е.12,25 руб. Для совершения данного нотариального действия нотариусу необходимо предоставить паспорт и документы, подтверждающие родственные отношения с ребенком, либо установление опеки, попечительства.

— А какие документы подтверждают родство?

— Свидетельство о рождении, копия записи акта гражданского состояния, паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, удостоверяющий личность и содержащий отметку о детях.

Документы, подтверждающие установление опеки (попечительства) — решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечительства), договор об условиях воспитания и содержания детей, удостоверение на право представления интересов подопечного, иной документ, подтверждающий установление опеки (попечительства).

— В случае отсутствия одного из родителей какой документ необходимо предоставить сотруднику органа пограничной службы?

— В случае отсутствия одного из законных представителей или невозможности получения его согласия, несовершеннолетний может выезжать из Республики Беларусь по своему документу для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь без сопровождения законных представителей с письменного согласия одного законного представителя при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим его лицом сотруднику органа пограничной службы одного из следующих документов: копии решения суда о возможности выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего без согласия другого законного представителя, копии решения суда о признании другого законного представителя недееспособным, копии решения суда о лишении другого законного представителя родительских прав, справки о нахождении в розыске другого законного представителя, выданной органом, ведущим уголовный процесс, Брачного договора или Соглашения о детях, в которых предусмотрена возможность выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего без согласия другого законного представителя, либо их копии, свидетельства о смерти другого законного представителя или его копии, копии решения суда об объявлении другого законного представителя умершим, копии решения суда о признании другого законного представителя безвестно отсутствующим, справки органа, регистрирующего акты гражданского состояния, о том, что запись об отце ребенка в книге записей актов о рождении произведена на основании заявления матери, не состоящей в браке, в соответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, или ее копии.

Копии документов, необходимых для выезда из Республики Беларусь несовершеннолетних, принимаются при условии, что их верность засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, либо органом, выдавшим соответствующий документ.

«НН».