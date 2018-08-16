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Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Реконструкция ГРС «Завитая» с газопроводом-отводом к ГРС «Несвиж» с ликвидацией ГРС «Несвиж»

17.08.2018 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Юридический адрес: 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9.

Почтовый адрес: 222603, г. Несвиж, Минская область.

Электронный адрес: andrei.digmuntovich@btg.by Тел/факс: + 375 1 770 62208, 62209

Обоснование необходимости

планируемой деятельности

Срок эксплуатации более 50 лет при нормативном использовании 33 года, морально и физически износ.

Описание планируемой деятельности

Проектом предусматривается прокладка нового газопровода-отвода к ГРС «Завитая» и распределительного газопровода с запорной арматурой (крановые узлы) от выхода ГРС «Завитая» до ПГРП, реконструкция существующей ГРС «Завитая» с размещением автоматизированной блочной ГРС (АГРС) на территории существующей промплощадки КС «Несвиж». Конструкция ГРС полной заводской готовности обеспечивает минимальное количество операций при монтаже на месте строительства с привязкой к существующим сетям. Также предусматривается строительство газораспределительного пункта после распределительного газопровода от выхода ГРС «Завитая». ГРП служит для снижения давления газа после ГРС до 0,6 МПа и поддержания его на заданном значении с последующей бесперебойной и безаварийной подачей потребителям.

Информация о принимаемом

в отношении хозяйственной и иной

деятельности решении

и государственном органе,

 ответственном за принятие  

такого решения

По результатам оценки воздействия на окружающую среду будет принято решение о возможности реализации заявленных намерений, предпроектная документация будет представлена для проведения государственной экологической экспертизы.

В случае утверждения положительного заключения государственной экологической экспертизы, при обращении ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в Несвижский районный исполнительный комитет будет принято решение о разрешении проведения работ.

Место размещения планируемой

деятельности

Реконструкция ГРС «Завитая» — Несвижский район, д. Завитая, на территории существующей промплощадки КЦ-3 КС «Несвиж».

Установка ПГРП «Несвиж» — Несвижский район, взамен и на территории ликвидируемой ГРС «Несвиж».

Прокладка газопровода — Несвижский район, вдоль существующего газопровода.

Сроки реализации

планируемой деятельности

Реализация проекта — 2020-2021 гг.

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС: с 18.08.2018 г. — по 17.09.2018 г.

С документацией по ОВОС можно ознакомиться: в Несвижском районном исполнительном комитете — 222603, Республика Беларусь. г. Несвиж, ул. Совет-ская, 1, тел.: +375-1770-5-94-49, факс: + 375-1770-5-10-91, e-mail: info@nesvizh.gov.by., сайт: www.nesvizh.minsk-region.by.

Контактное лицо: Михаил Викентьевич Афанасик  — заместитель председателя Несвижского райисполкома, тел. +375-1770-5-14-52.

В ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», тел. +375-1770-6-23-62; факс +375-1770-6-22-09.

Контактное лицо: Андрей Аркадьевич Дигмунтович — заместитель начальника филиала (по кап. строительству), тел. +375-1770-6-22-08.

Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявленного срока можно направлять: в Несвижский районный исполнительный комитет — 222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел.: +375-1770- 5-94-49, факс: + 375-1770-5-10-91, e-mail: info@nesvizh.gov.by., сайт: www.nesvizh.minsk-region.by.

Контактное лицо: Михаил Викентьевич Афанасик — заместитель председателя Несвижского райисполкома, тел. +375-1770-5-14-52; в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», тел. +375-1770-6-23-62, факс +375-1770-6-22-09.

Контактное лицо: Андрей Аркадьевич Дигмунтович — заместитель начальника филиала (по кап. строительству), тел. +375-1770-6-22-08.

Орган, ответственный за принятие

решения о размещении объекта

Несвижский районный исполнительный комитет (222603, Республика Беларусь  г. Несвиж, ул. Советская, 1; сайт: www.nesvizh.minsk-region.by, тел.: +375-1770-5-94-49, факс: + 375-1770-5-10-91, e-mail: info@nesvizh.gov.by.

Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС можно направить в Несвижский районный исполнительный комитет (222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Советская, 1, сайт: www.nesvizh.minsk-region.by, тел.: +375-1770-5-94-49, факс: + 375-1770-5-10-91, e-mail: info@,nesvizh.gov.b) в срок до 05.09.2018 г.

В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены позднее.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», тел. +375-1770-6-23-62, факс +375-1770-6-22-09.

Контактное лицо: Андрей Аркадьевич Дигмунтович — заместитель начальника филиала (по кап. строительству), тел. +375-1770-6-22-08.

Место и дата опубликования

уведомления

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены в электронном виде — на сайте Несвижского районного исполнительного комитета http://www. nesvizh.minsk-resion. bv/ru/zhitelvam/obshchestvennve-obsuzhdeniya. html с 15.08.2018 г.; в печатных средствах массовой информации — в газете «Нясвіжскія навіны» № 61 от 17.08.2018 г.

Заместитель председателя

Несвижского райисполкома

М.В. Афанасик.

 


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Теги: Минск
 
 
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Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Юридический адрес: 220040, г. Минск, ул.
 
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