Жара и возможные грозы. Погода в Могилеве в выходные

В предстоящие выходные погода в Могилеве порадует солнцем и жарой. Возможны грозы и местами кратковременные дожди. По предварительным данным, начало следующей недели также будет жарким, а к выходным похолодает до +21°С.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 17 августа, будет до +24°С, солнечно, но возможны дожди.

В субботу прогнозируют максимум +25°С, переменную облачность и практически безветренную погоду. А вот к ночи может прийти гроза.

В воскресенье, 19 августа, также будет +25°С и малооблачно, но возможны грозы и местами небольшие дожди.

В понедельник ожидается до +24°С, переменная облачность. В середине суток может пройти небольшой дождь.

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