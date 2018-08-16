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Жара и возможные грозы. Погода в Могилеве в выходные

17.08.2018 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
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В предстоящие выходные погода в Могилеве порадует солнцем и жарой. Возможны грозы и местами кратковременные дожди. По предварительным данным, начало следующей недели также будет жарким, а к выходным похолодает до +21°С.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 17 августа, будет до +24°С, солнечно, но возможны дожди.

В субботу прогнозируют максимум +25°С, переменную облачность и практически безветренную погоду. А вот к ночи может прийти гроза.

В воскресенье, 19 августа, также будет +25°С и малооблачно, но возможны грозы и местами небольшие дожди.

В понедельник ожидается до +24°С, переменная облачность. В середине суток может пройти небольшой дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Все выходные будет преимущественно солнечно и почти безветренно. Но местами возможны небольшие дожди.
 
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