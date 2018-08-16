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В Варшаве задержан белорус, который подозревается в оскорблении польского флага

17.08.2018 08:49 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 17 августа. В Варшаве полиция задержала 35-летнего гражданина Беларуси, который подозревается в оскорблении польского флага.

Как сообщает польское издание Wprost, утром 14 августа на улице Красивой белорус выгуливал собак. Мужчина подошел к обелиску погибшим солдатам Армии Крайовой, взял один из установленных возле него польских флагов и бросил его своим собакам. Затем начал топтать флаг ногами.

Свидетелем произошедшего стала местная жительница, которая вызвала полицию.

Белоруса задержали. Ему предъявлено обвинение в оскорблении польского флага. Уголовный кодекс Польши предусматривает за это преступление до года лишения свободы.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 августа. В Варшаве полиция задержала 35-летнего гражданина Беларуси, который подозревается в оскорблении польского флага. Как сообщает польское издание...
 
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