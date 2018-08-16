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Жители Верхнедвинска приводят в порядок усадьбы к «Дожинкам»

17.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Усадьба семьи Поздняк расположена в особом месте – она выходит прямо на городскую площадь, как раз по соседству с новостройкой, возводимой в Верхнедвинске к празднику «Дожинок». Поэтому забот у хозяев по приведению своих владений в порядок много – хочется, чтобы дом соответствовал общему архитектурному ансамблю и украшал центр города.

Жители Верхнедвинска приводят в порядок усадьбы к «Дожинкам»

И в решении этой важной задачи есть удачный задел: глава семьи является мастером строительно-монтажных работ лесхоза, так что к обновлению дома хозяева смогли подойти профессионально. Дом достался семье по наследству 10 лет назад и уже тогда нуждался в ремонте. Владимир Петрович постепенно приводил его в порядок, а года три назад взялся за капитальный ремонт.
Главная проблема каждой реконструкции – финансовая, поэтому с женой Еленой Владимировной подсчитали, сколько понадобится средств. Деньги выходили немаленькие, так что к своим сбережениям и заработкам пришлось добавить кредит. Все накопления направляют на материалы, а строительные работы выполняет сам хозяин, благо, к этому делу у него большие способности. Постепенно заменили окна и двери, выложили стены красивым блок-хаусом, отделали по краям вагонкой, крышу задумали соорудить из ондулина. Владимир Петрович кропотливо подбирает бежево-коричневые цвета «под дерево», считая природные древесные тона самыми привлекательными. Дом на глазах преображается, превращаясь в оригинальную усадьбу с национальным колоритом.
Правда, мастер утверждает, что работы ещё немало: надо отремонтировать цоколь, крыльцо, выложить плиткой двор, благоустроить территорию. Но уверен, что к празднику «Дожинок» всё будет сделано лучшим образом. Ведь дела идут не просто с умением, но и с душой. Владимир Петрович с домочадцами сами мечтают жить в красивом, ухоженном доме, поэтому и за ремонт в своё время взялись без каких-либо напоминаний. Хозяину активно помогают жена и двенадцатилетний сын Платон.
— Мы приветствуем работы по благоустройству города, — говорит Владимир Петрович. — С удовольствием будем гулять по городской площади, которую делают очень красивой. В таком городе приятно жить, растить детей, принимать гостей. И самим хочется соответствовать высокой культуре быта.
С. ДВИНСКАЯ.

 
 
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