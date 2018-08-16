Жители Верхнедвинска приводят в порядок усадьбы к «Дожинкам»

Усадьба семьи Поздняк расположена в особом месте – она выходит прямо на городскую площадь, как раз по соседству с новостройкой, возводимой в Верхнедвинске к празднику «Дожинок». Поэтому забот у хозяев по приведению своих владений в порядок много – хочется, чтобы дом соответствовал общему архитектурному ансамблю и украшал центр города.

И в решении этой важной задачи есть удачный задел: глава семьи является мастером строительно-монтажных работ лесхоза, так что к обновлению дома хозяева смогли подойти профессионально. Дом достался семье по наследству 10 лет назад и уже тогда нуждался в ремонте. Владимир Петрович постепенно приводил его в порядок, а года три назад взялся за капитальный ремонт.

Главная проблема каждой реконструкции – финансовая, поэтому с женой Еленой Владимировной подсчитали, сколько понадобится средств. Деньги выходили немаленькие, так что к своим сбережениям и заработкам пришлось добавить кредит. Все накопления направляют на материалы, а строительные работы выполняет сам хозяин, благо, к этому делу у него большие способности. Постепенно заменили окна и двери, выложили стены красивым блок-хаусом, отделали по краям вагонкой, крышу задумали соорудить из ондулина. Владимир Петрович кропотливо подбирает бежево-коричневые цвета «под дерево», считая природные древесные тона самыми привлекательными. Дом на глазах преображается, превращаясь в оригинальную усадьбу с национальным колоритом.

Правда, мастер утверждает, что работы ещё немало: надо отремонтировать цоколь, крыльцо, выложить плиткой двор, благоустроить территорию. Но уверен, что к празднику «Дожинок» всё будет сделано лучшим образом. Ведь дела идут не просто с умением, но и с душой. Владимир Петрович с домочадцами сами мечтают жить в красивом, ухоженном доме, поэтому и за ремонт в своё время взялись без каких-либо напоминаний. Хозяину активно помогают жена и двенадцатилетний сын Платон.

— Мы приветствуем работы по благоустройству города, — говорит Владимир Петрович. — С удовольствием будем гулять по городской площади, которую делают очень красивой. В таком городе приятно жить, растить детей, принимать гостей. И самим хочется соответствовать высокой культуре быта.

С. ДВИНСКАЯ.