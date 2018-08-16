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Чупакабра? В Слонимском районе неизвестное животное нападает на домашний скот и питомцев

17.08.2018 10:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В Слонимском районе неизвестное животное нападает на домашний скот и питомцев. Чаще ночью, поэтому до сих пор люди его не видели. Собак, кур, гусей прячут в домах и сараях, а сами боятся вечером выходить на улицу. Рысь, волк или овчарка — версий много. К делу уже подключились охотники и лесники. На место выехала и съемочная группа ОНТ.

Алла Михновец рассказывает, что ее собака после встречи с неизвестным животным чудом выжила. Пес пока не может ни гавкать, ни есть, сильно похудел и ни на шаг не отходит от хозяйки. У него глубокая рана на голове и вспухла шея. Жаль только, что не умеет говорить — Тузик единственный свидетель событий и точно знает, что за дикий зверь бродит по агрогородку.

Соседскому псу Пушку повезло меньше. Когда утром хозяин вышел во двор, обнаружил у будки лишь голову и передние лапы. Мужчина в шоке от случившегося, едва сдерживает слезы, десятилетний пекинес был любимцем всей семьи.

 — Шок, но больше тревожит то, что здесь у нас детей много, а вдруг ночью человек шел? Если она так собаку разорвала, то также и человека может взрослого легко порвать. Я думаю, это все-таки рысь, — говорит местный житель Валерий Гульник.

Жители рассказывают, дикий зверь вторую неделю терроризирует агрогородок Деревная. Страдают не только собаки, зверь разорвал даже телят с местной фермы. Люди срочно прячут всю домашнюю живность в сараи, запирают ворота. Вечером на улицу никто не выходит. В лес и вовсе договорились ни ногой. Всей деревней строят догадки, что за чупакабра бродит по округе. К делу подключились лесники.

 — Патрулируем лес постоянно, обращаем внимание на какие-то следы. Информируют: что видели, кого и где, — говорит лесничий Деревновского лесничества Сергей Захаро.
Та же история и в соседней деревне Загритьково. Буквально вчера ночью у одного из работников леса загрызли собаку. Остались лишь голова и передняя лапа. Зацепок почти никаких.

Рысь, волк, овчарка — пока самые популярные версии случившегося. Лесники в срочном порядке ищут хоть какие-то следы пребывания непрошенного гостя. Ветеринары обходят дворы, опасаясь эпидемии бешенства. Свой вердикт вынесли и охотники — это следы волка, точнее волчицы.

— Волк летом растит своих щенков, если недостаток в лесу питания, он приходит в деревню, может ловить кур, собак и любую сельскую живность. Волк никогда не нападет на человека. Только в тех случаях, когда он ранен и его преследует человек, — рассказывает председатель Деревновского охотколлектива Николай Болтрушко.

Так что бояться жителям, уверяют охотники, нечего. Пытаться поймать, говорят, шансы минимальные. Бесполезно — животное дикое, осторожное. А вот домашних животных действительно лучше держать в сарае до осени.

В сентябре ситуация может измениться, если это действительно волк, не найдя пищи, он уйдет дальше.

 
 
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В Слонимском районе неизвестное животное нападает на домашний скот и питомцев. Чаще ночью, поэтому до сих пор люди его не видели. Собак, кур, гусей прячут в домах и...
 
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