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Мысли вслух…

17.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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Ее жизнь и работа слились в единое целое: жить — значит работать, отдавая всю себя, а работать – это продолжать жить. В Зембинской больнице она проработала всю свою трудовую жизнь, до 73 лет, а умерла в 77.

Через руки Галины Семеновны прошло несколько поколений зембинцев и жителей Борисовского района. Наших детей она лечила в 80-90-е годы XX века, наших внуков она впервые взяла на руки в начале XXI века. Она приходила на помощь всегда: в рабочее время вела прием маленьких пациентов в поликлинике Зембинской больницы, после работы, находясь дома, не отказывала в помощи, и даже ночью в экстренных случаях помогала советом и делом. Человек старой закалки, она свято выполняла клятву, данную когда-то: помогать людям, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства.
И вот ее не стало. Грустно…
Говорят, что свято место пусто не бывает. Ошибаются. Нет у нас в больнице педиатра, и место ее пустует, а молодым и неопытным мамочкам с малышами на руках ой как непросто попасть на прием к врачам в Борисове.
Несколько раньше ушел в мир иной наш хирург и муж Галины Семеновны — Хмельницкий Анатолий Михайлович. И снова ниша пуста, лишилась Зембинская больница хирургического отделения.
Уже давно на небесах душа Бельского Ивана Максимовича, человека, который создавал сплоченный, высокопрофессиональный коллектив нашей больницы, где по сей день трудятся люди, которых он принял на работу.
Сейчас у нас работают три врача, и все они пенсионного возраста. Сколько еще смогут работать? И почему кадровый вопрос в 80-е смогли решить, а сейчас нет?
Конечно, город и его большие возможности более привлекательны для молодежи, чем сельская местность. Однако после трудовых будней в городе многие уезжают отдыхать и восстанавливаться в деревню: кто к близким родственникам, кто на дачу, а кто-то предпочитает вместо городской квартиры жить в коттедже или частном доме.
Я уверена: появись сейчас в Зембине жилье для врача, появился бы и врач, рано или поздно. Думаю, многие с этим согласятся.
Когда вы пройдетесь по улицам Зембина, то обязательно увидите аистов с птенцами в гнездах. Они облюбовали Зембин давно, и это лучшая примета, что жизнь продолжается, нужно только больше постараться, чтобы она была глубокой, насыщенной и разноплановой…

Елена ГРИНЕВИЧ

 
 
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Печально и тихо звучали колокола. В церкви шло отпевание. Зембин прощался со своим доктором – Галиной Семеновной Хмельницкой.
 
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