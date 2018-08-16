Сезон сбора брусники в Минской области открыт

Собирать клюкву разрешили со 2 сентября.

Сбор ягод нужно производить способами, которые не наносят вреда ягодникам и не приведут к их уничтожению, предупреждают в Минприроде. Собирая бруснику, количество зрелых плодов должно составлять не менее 99% от общей собранной массы, а клюквы – не менее 95%.

Нарушения установленных сроков и методов сбора влекут за собой штраф в размере до двадцати базовых величин, для индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а для юридического лица – до пятисот базовых величин.