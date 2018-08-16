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Сморгонский РК ОО «БРСМ» совместно с РОВД присоединился к акции «В школу с «Добрым Сердцем»!»
17.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
15 августа Сморгонский РК ОО «БРСМ» совместно с РОВД присоединился к республиканской благотворительной акции «В школу с «Добрым Сердцем»!».
Помощь была оказана трем учащимся лицея, сиротам. Помочь молодежной организации в проведении данной акции может каждый желающий: для этого нужно купить канцелярские или спортивные принадлежности, учебные пособия, школьную одежду или обувь, в общем, всё то, что нужно детям в школе, и принести в райком БРСМ, работники которого затем передадут вещи нуждающимся.
Подробную информацию можно узнать по телефону 3-76-97.
Татьяна ГЕТМАНОВИЧ, первый секретарь РК ОО «БРСМ».
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15 августа Сморгонский РК ОО «БРСМ» совместно с РОВД присоединился к республиканской благотворительной акции «В школу с «Добрым Сердцем»!».
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