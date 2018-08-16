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Общество защиты прав потребителей туристических услуг создадут в Беларуси

17.08.2018 11:30 — Новости Общества | БелТА  
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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общество защиты прав потребителей туристических услуг создадут в Беларуси. Об этом сообщил председатель Республиканского союза туристической индустрии (РСТ) Филипп Гулый во время круглого стола "Что и почему нужно менять в сфере туризма" в пресс-центре БЕЛТА.

"В партнерстве с юридическим сообществом Республиканский союз туристической индустрии принял решение создать общество защиты прав потребителей туристических услуг, куда за консультациями и за защитой своих прав смогут обращаться как туристы, так и туристические агентства", - заявил Филипп Гулый.

Официальную процедуру открытия планируется запустить в сентябре, а приступить к работе уже с начала 2019 года. Ближе к весне РСТ рассчитывает запустить колл-центр общества защиты прав потребителей туруслуг.

"В сегодняшних довольно либеральных условиях, без обязательной сертификации туруслуг, многие туристические менеджеры до конца не понимают ни своих прав и обязанностей, ни прав потребителя. С другой стороны, и сами граждане далеко не всегда знают, что они могут требовать от турфирмы, на что имеют право, куда и как обращаться для защиты своих интересов. Между тем при наличии этих знаний в 70% случаев конфликт между туристом и менеджером турагентства может быть разрешен быстро и грамотно", - убежден Филипп Гулый.

Надо консолидироваться и стремиться к повышению деловой и профессиональной этики, культуры обслуживания граждан и культуры потребителя, добавил председатель РСТ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общество защиты прав потребителей туристических услуг создадут в Беларуси. Об этом сообщил председатель Республиканского союза...
 
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