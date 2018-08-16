РЕПОРТАЖ: Как готовится к учебному году многодетная семья

1 сентября все ближе. Уже скоро ребята сядут за парты. Подготовку к этому волнующему событию каждая семья проводит по-своему: кто-то предпочитает собирать канцтовары да присматриваться к форме сразу по окончании прошедшего учебного года, кто-то проводит блицкриг в последние дни августа. Корреспонденты БЕЛТА включились в эту гонку и посмотрели, как готовится к школе многодетная семья.

Глава многодетной семьи Богачевых из Витебска Александр работает мебельщиком в частной фирме. Мама четверых замечательных ребятишек - Анастасия. Она помощник воспитателя в детском саду. В дошкольное учреждение, которое посещали и посещают ее собственные дети, перевелась с работы продавцом. Так удалось совместить два в одном: и трудовую занятость, и личный присмотр малышам обеспечить. Сейчас Анастасия в декрете с младшенькой Полиной, которой годик и три месяца.

Старшие дочери Диана и Виолетта - школьницы. В этом году они пойдут в 10-й и 4-й классы.

Сынишке Егору - четыре. Он ходит в детский сад, однако его список канцтоваров (об этом знают все родители детсадовцев) не уступает по количеству пунктов школьному, а в чем-то и превосходит. Ведь малышам для организации комфортной обучающей среды необходимы определенные виды красок, карандашей и пластилина.

Усиленные сборы к школе начались в семье в первые дни августа с закупки канцтоваров сразу на всех детей (пока в активном списке трое). Этот этап прошел достаточно быстро. Во-первых, у девочек не было принципиальных предпочтений в выборе стерок, ручек и т.д., эти закупки они полностью доверили маме.

Во-вторых, в июле в микрорайоне Билево, где живет семья, открылся новый магазин "Белкниги" с широким ассортиментом научно-популярной литературы и канцелярских товаров. Магазин появился очень вовремя: возможностью приобрести здесь все нужное к школе воспользовались многие семьи с детьми.

Гораздо труднее пришлось с выбором формы. В средней школе №19, в которой учатся сестры, строго придерживаются делового стиля одежды. При этом в выборе фасонов юные модники и модницы не ограничены. Первые покупки в семье Богачевых уже успели сделать. Диана похвалилась платьем в модный нынче горох, новой спортивной формой, а Виолетта комплектом из блузы, юбки и пиджака. "Это было тяжело!" - признается мама, вспоминая, сколько времени потратили на походы по магазинам и на рынок в поиске того, что приглянется старшей дочери.

Светлана Владимировна, бабушка по маминой линии, сочувствующе вздыхает. "А что делать, это ж девочки! Надо выбрать так, чтобы и нравилось, и легло по фигуре, и качество было хорошее, и цена устроила", - говорит она. Сама тоже вырастила троих дочерей, поэтому не понаслышке знает, каково это - собрать девочек к школе. Хотя, признается, раньше как-то проще было, возможно, из-за единообразной формы. Анастасии старается помочь денежкой или побыть с внуками, пока дочь занята выбором.

По словам Александра, все заботы по сбору детей лежат на плечах жены. Среди его обязанностей - обеспечить финансы, повозить по магазинам и посидеть с младшими, когда надо. Полные затраты на форму и школьные принадлежности он пока не подсчитывал, но примерно на эти цели из семейного бюджета уже пошло около Br200.

Своевременной помощью к началу учебного года стала для Богачевых поддержка Первомайского районного комитета профсоюза работников образования и науки. Его председатель Сергей Никитин во время акции ФПБ "Профсоюзы - детям" передал семье набор школьных принадлежностей и Br200. 31 августа на базе гимназии №8 Витебска ценные подарки от профсоюза будут вручены еще 60 семьям Первомайского района, нуждающимся в поддержке. "Наша профсоюзная организация совместно с первичками учреждений образования района создала свой фонд "Профсоюзы - детям", в котором аккумулируется определенный процент от членских профсоюзных взносов всех учреждений образования района. Из этих средств систематически оказывается посильная помощь многодетным, малообеспеченным, неполным и другим нуждающимся семьям ко Дню знаний, на детское оздоровление, к Новому году", - поясняет Сергей Никитин.

Поддержка, действительно, пришла вовремя, ведь девочкам нужен и второй комплект формы. В качестве места шопинга выбран Витебский универмаг.

Будний день, рабочее время. В отделе детской одежды многолюдно, все четыре кабинки заняты. Посетители сосредоточенно выбирают школьную форму, представлены различные варианты. Глядя на серьезные лица отцов и на мальчишек, смотрящих мультики в ожидании очереди, понимаю, как хорошо, что администрация позаботилась о лавочке и телевизоре на стене. И предстоящий моей семье в ближайшие дни такой поход уже не страшит.

Шопинг затягивает. Главной ведущей в нашем "Модном приговоре" выступает 15-летняя Диана, основательно перебирающая все подходящие по размеру вещи. Строго к своему выбору относится и Виолетта: варианты серого она принципиально отвергает, так как считает этот цвет скучным. Мы с Анастасией обсуждаем цены. "Одежда белорусских производителей вполне доступна, ее стоимость соответствует цене вещей на рынке и, что важно, превосходит по качеству", - утверждает многодетная мама. Так, цена на сарафаны составляет Br40-45. На Виолетту симпатичная блузка с кружевным жабо от фабрики "Калинка" стоит Br44,33, черная юбка от брестской "Надзеі" - Br25,74.

Строгую проверку универмаг прошел достойно: Виолетта остановилась на приглянувшихся вещах, а Диана после тщательной примерки и нескольких отвергнутых вариантов выбрала черное платье с белыми отстегивающимися манжетами и воротничком от ОАО "Элод" за Br71,76, которое при желании и соответствующих аксессуарах можно с легкостью трансформировать в вечерний наряд.

"К школе готовы!" - теперь уже не сомневаются Анастасия и ее дочери.

Ольга ДАВЫДОВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-



