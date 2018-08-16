На уровень профессионально-технического образования планируется принять 31 тыс. человек

На уровень профессионально-технического образования в этом году планируется принять 31 тыс. человек, сообщил начальник главного управления профобразования Министерства образования Сергей Касперович.





«В этом году прием ведут 134 учреждения профессионально-технического образования по более 250 профессиям и 48 учреждений других уровней, реализующих образовательные программы профтехобразования. В структуре приема сохранены тенденции прошлых лет: специальности реального сектора экономики составят около 80%. На 16 августа количество поданных заявлений составляет 23,9 тыс. По итогам вступительной кампании на обучение планируется принять 31 тыс. человек, что на 1,3 тыс. больше по сравнению с 2017 годом, в том числе 30,8 тыс. за счет средств бюджета», – рассказал Сергей Касперович. По-прежнему у молодежи наиболее востребованы такие профессии, как парикмахер, повар, кондитер, машинист автокрана, слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля (международные перевозки), помощник машиниста тепловоза (электровоза). Реагируя на изменяющуюся потребность региональных рынков труда, ежегодно совершенствуется структура подготовки. В этом году начнется обучение по двум новым специальностям: «оператор процесса переработки зерна» и «монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства». Последняя введена согласно международным стандартам WorldSkills», отметил представитель Минобразования.

Прием документов на уровень профессионально-технического образования продлится до 20 августа. Зачисление проводится с 21 по 25 августа. «Если до конца срока приема документов количество поданных заявлений на отдельные специальности меньше, чем планируемое количество мест для приема, учреждение образования по согласованию с учредителем может продлить сроки до полного укомплектования групп, но не позднее чем до 15 сентября. В прошлом году при контрольных цифрах приема 29,9 тыс. человек фактически было принято 29,7 тыс.», – уточнил Сергей Касперович.