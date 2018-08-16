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СК проводит проверку по факту "ухудшения здоровья" работников кричевского предприятия по выращиванию грибов

17.08.2018 11:32 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 17 августа. Кричевский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту ухудшения здоровья работников предприятия, которое занимается выращиванием грибов.

Как сообщает СК в приложении "Телеграмм", в ходе проверки будет изучена медицинская документация, а также истребованы результаты исследований, которые проводятся Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение.

Как сообщалось, с 7 по 12 августа в Кричевском районе (Могилевская область) 13 работников предприятия "Инфэн" обратились в учреждения здравоохранения. Из них 8 человек были госпитализированы.

В результате медицинского исследования аллергических реакций на споры грибов, а также отравлений у этих лиц не установлено. Их состояние улучшилось, и в настоящий момент госпитализированным остается только один человек.

Предприятие с китайским капиталом "Инфэн" создано в Беларуси в 2017 году и расположено на территории бывшей военной части у деревни Красная Буда в Кричевском районе. Занимается выращиванием грибов шиитаке и продажей их как на территории страны, так и за рубеж.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 августа. Кричевский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту ухудшения здоровья работников предприятия, которое занимается...
 
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