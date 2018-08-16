17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 11 до 17 градусов тепла, местами 8-10 выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла.-0-

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