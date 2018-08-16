В поезде Москва - Париж пограничники обнаружили нелегала из Йемена

15 августа в железнодорожном пункте пропуска «Брест» пограничники выявили нелегального мигранта, который пытался пересечь границу по поддельному паспорту, сообщает Госпогранкомитет.

Мужчина ехал поездом «Москва — Париж». Пограничникам он предоставил нидерландский паспорт с признаками полной подделки. Позже у него был обнаружен еще один документ — паспорт гражданина Йемена.

На задержанного оформили протокол за нарушение госграницы и правил пребывания. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельного документа.