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В поезде Москва - Париж пограничники обнаружили нелегала из Йемена
17.08.2018 11:55 — Новости Общества | Tut.by
15 августа в железнодорожном пункте пропуска «Брест» пограничники выявили нелегального мигранта, который пытался пересечь границу по поддельному паспорту, сообщает Госпогранкомитет.
Мужчина ехал поездом «Москва — Париж». Пограничникам он предоставил нидерландский паспорт с признаками полной подделки. Позже у него был обнаружен еще один документ — паспорт гражданина Йемена.
На задержанного оформили протокол за нарушение госграницы и правил пребывания. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельного документа.
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На задержанного оформили протокол за нарушение госграницы и правил пребывания. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельного...
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