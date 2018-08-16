На Столинщине в среднем за неделю задерживают до 5 работников, которые позволили себе на работе «употребить»



С самого начала уборочной РОВД на страже порядка в хозяйствах района. Что показали ежедневные рейдовые мероприятия? Об этом нам рассказал заместитель начальника Столинского РОВД, начальник милиции общественной безопасности подполковник милиции Виталий Васильевич КУЛЕШОВ.

Для начала разберёмся, что же подпадает под бдительное око правоохранителей в ходе рейдовых мероприятий и работы участковых инспекторов? Это проверки сторожевой охраны, физического состояния работников, технической укреплённости складов объектов АПК и сохранности урожая.

Рейды показывают: с дисциплиной ещё работать и работать. В среднем за неделю, как правило, задерживают от 3 до 5 работников, которые позволили себе на работе «употребить». Чего только стоят нижеперечисленные факты, которые могли бы на первый взгляд даже показаться курьёзными или смешными, если бы не имели грустных последствий, самое печальное из которых – увольнение.

…Банщик торфопредприятия «Глинка» не просто выпил на рабочем месте. Итог его вседозволенности – пожар в бане. Сам огонь «развёл», сам пробовал его потушить. Да так старался, что попал с ожогами в больницу!

Два сторожа КСУП «Дубайский» (один с мехдвора, второй с фермы) не только вместе напились, но и вместе дружно пошли на «дело» — сливать топливо с трактора. За этим занятием и были задержаны сотрудниками милиции.

Сразу несколько строителей неделю назад были задержаны на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения в ПМК-24!

И это далеко не полный список. Пьяные работники были выявлены в КСУП «Струга», «Бережное», «Ворони», СПК «Рухчанский», ОАО «Новая Припять» и «Полесская нива»… Причём, пьют на работе не только сторожа, но и животноводы, слесари и др.

Как же происходит задержание таких горе-работников? Всё просто. Рейд, освидетельствование, составление административного протокола по ст. 17.3 ч. 2 (нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения). Затем отправляется уведомление в организацию, где работает нерадивый работник, и там уже принимают меры – от выговора до увольнения. Последнее, к сведению, случается гораздо чаще (Директива № 1). Именно такая принципиальная мера – отличный пример для других, чтобы не было повадно.

Охранять порученную территорию в нетрезвом виде или же… не охранять её вовсе? Если одни сторожа грешат распитием спиртных напитков на рабочем месте, то другие просто не выполняют своих обязанностей и самовольно покидают рабочее место. Такие факты были зафиксированы, например, в КСУП «Ворони» и «Струга».

А ещё работники АПК грешат мелкими хищениями. На вопрос, что конкретно воруют, Виталий Васильевич выдал целый список:

— Солому, дизельное топливо, зерно, доски, комбикорм, фрукты, овощи…

Это что касается мелких хищений, но с начала года зафиксирована и одна кража с предприятия. Неустановленное лицо похитило путём свободного доступа таль цепную электрическую марки «ABUS» стоимостью более 500 рублей, принадлежащую ОАО «Горынский комбинат строительных материалов». И это притом, что на объекте имеется не только сторожевая охрана, но и видеонаблюдение! РОСК возбуждено уголовное дело.

Пить или работать? Воровать или вести законопослушный образ жизни? Это личный выбор каждого, но стоит помнить: за каждое правонарушение рано или поздно придётся ответить перед законом.

Лилия ГУЩА