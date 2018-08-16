На комиссии по делам несовершеннолетних. Из мексиканских страстей и грустных новостей…



…состояло очередное заседание КДН, где пришлось резюмировать: некоторые представители юного поколения не стремятся познавать красоту жизни и искать полезные развлечения. Их развлекает одно: спиртные напитки и приключения с ними связанные.

Пить или жить?

Перед членами комиссии — худенький юноша. Улыбается немного надменно. Возможно, это от волнения, а возможно ситуация действительно его веселит. Правда, радоваться нечему: этого несовершеннолетнего нашли возле раздевалки у водоёма… без сознания (!) после употребления спиртного. Вызвали скорую помощь, приводили в чувство около 30 минут. Выяснилось, что юноша диабетик и его спонтанная попойка могла стоить ему жизни!

Мама сокрушалась вместе с членами комиссии…

Результат этой истории: постановка на учёт в ИДН, штраф в размере 2 базовых величин и добрый совет «не пить, чтобы жить».

Третий раз…

…на КДН приглашён несовершеннолетний, который любит провести досуг явно не с бутылочкой колы. Его интересуют более крепкие напитки. Трижды попасть сюда за дружбу с зелёным змием чревато. Это должны знать и дети, и их родители.

В отношении «героя» вынесено постановление о комплексной реабилитации. Плюс штраф 2 базовых величины.

Новость о штрафе парень воспринял болезненно: он отлично знает, как зарабатываются деньги. Летом работал на погрузке в Ольшанах у фермера, за что ежедневно получал по 40 рублей. До тех пор, пока не сорвал спину…

Лицом об землю

Два брата решили порезвиться странным образом. В процессе «игры» взяли за руки и ноги другого несовершеннолетнего и раскачивали его. То ли бицепсы слабоваты, то ли так было задумано, но «жертва» упала лицом на землю.

Бабушка пострадавшего ребёнка обратилась в милицию.

На КДН не явились ни виновники истории, ни их законные представители. Итог небезопасной «игры» — штраф в размере 10 базовых величин.

Мексиканские страсти…

…бушевали накануне приглашения на комиссию юной красавицы, которая учинила хулиганство. А именно: в час ночи стучала в окно парня, который, цитирую, «изменил подруге с моей сестрой».

Это не первый визит несовершеннолетней на КДН. В прошлом ещё одно хулиганство и два задержания в нетрезвом виде. Разумеется, в отношении девушки будет проведена комплексная реабилитация. За ночные подвиги полагается штраф в размере 4 базовых. И очень жаль, что их придётся платить бабушке несовершеннолетней, которая уже и так наказана. У неё непутёвая дочь (злоупотребляет спиртным) и внучка, которая не хочет, но неуклонно приближается к повторению судьбы своей матери.

А девочка не кажется пропащей — красивая, обаятельная, неглупая… Может, самое время сказать стоп плохой генетике и жить своей, а не чужой жизнью?

Девушка, мотоцикл, романтика…

— Девочку вёз к бабушке в Туров…

Так пояснил свой вояж на мотоцикле без шлема, без прав, без документов о техосмотре юный Ромео.

Характеристики из школы прекрасные: неконфликтный, добродушный (мы заметили), занятия не пропускает, ранее не привлекался. Да и о родителях плохо не скажешь: интересуются ребёнком и его успехами. Единственная просьба к ним: контролировать местонахождение мотоцикла и ребёнка. И желательно чтобы они не пересекались до получения прав!

По поводу шлема – разговор отдельный. Каждый родитель обязан снабдить своего ребёнка как самим шлемом, так и нотациями на данную тематику, ибо результат поездки без шлема может быть самым печальным…

Итог вояжа – постановка на учёт в ИДН и штраф в размере 5 базовых величин.

Подлить бензина…

Папа на заработках, мама уехала по делам, а 13-летний житель нашего района остался дома «за хозяина» и пытался растопить кормозапарник.

Процесс шёл туговато, поэтому юноша для надёжности решил… подлить бензина. В итоге в сарае начался пожар. Пожарные его потушили, но стихия успела нанести имуществу существенный урон: около 7000 рублей!

На комиссию была приглашена многодетная мама, которая рассказала, что прививает сыну любовь к труду и неоднократно объясняла азы техники пожарной безопасности. Почему несовершеннолетний решил развести огонь таким опасным способом – загадка. В любом случае, для мальчика эта история стала большим стрессом и уроком на всю жизнь.

А дальше что?

Перед нами – старая знакомая. Юная жительница нашего района, которой «везёт» попасть в поле зрения милиции в канун всевозможных праздников. Девушка отмечает то 8 Марта, то день рождения друга… Повод выпить у неё находится на раз-два-три. А в это время её родители спорят: кому в ОЧЕРЕДНОЙ раз идти на комиссию по делам несовершеннолетних и краснеть за дочь…

В отношении несовершеннолетней уже давно проводится комплексная реабилитация, поэтому следующий «залёт» чреват для неё помещением в спецшколу!

Вот такие грустные перспективы… Напрашивается только один выход из сложившейся ситуации: пора браться за ум, пока не поздно.

Лилия ГУЩА,

член комиссии по делам несовершеннолетних