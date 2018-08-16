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В чужом поле бесплатной кукурузы не бывает или «царица полей» в разных ракурсах

17.08.2018 — Новости Общества | Кировец  
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В чужом поле бесплатной кукурузы не бывает или «царица полей» в разных ракурсах

«Царица полей» в разных ракурсах

В свое время кукуруза получила громкое название «царица полей» и не расстается с ним до сей поры. Важной культурой остается она для сельхозорганизаций в кормопроизводстве. Любят полакомиться кукурузкой многие наши сограждане. И, к сожалению, порой не брезгуют «посетить» поля хозяйств, чтобы нарвать початков. А некоторые и вовсе наровят набрать в мешки, чтобы реализовать для пополнения личного кошелька…
Август, месяц созревания кукурузы, ставит указаную проблему во главу угла работы нескольких ответственных служб. Давайте порассуждаем вместе с их представителями, прежде всего о том, чем чреваты «набеги» на кукурузные поля, какая именно кукуруза пригодна для употребления в пищу без угрозы для здоровья и самочувствия, какими початками и с какими документами можно торговать, о значении данной культуры в животноводческой отрасли и вообще обо всех основных вопросах «околокукурузной темы». Хотелось бы, чтобы читатели с чувством понимания и дальнейшей ответствености восприняли этот материал.

Кукуруза как кормовая культура

Как утверждают ученые, выращивание кукурузы на зерно может сыграть стабилизирующую роль в производстве зернофуража, поскольку в неблагоприятные для зерновых культур годы, когда они в ранние фазы подвержены засухе, как, например, в этом году в южных районах Могилевщины, в том числе и в нашем, может компенсировать недобор зерновых. Есть и другие достоинства при выращивании кукурузы на зерно: возможность длительной уборки без потерь (до одного месяца), отсутствие полегания на высоком фоне плодородия или заправки удобрениями и т.д.
Зерно кукурузы имеет высокую энергетическую ценность: 1 кг приравнивается к 1,34 кормовым единицам, тогда как 1 кг ячменя — 1,26, ржи — 1,18, овса — 1,0. Кукурузное зерно — превосходный источник энергии.

В чужом поле бесплатной кукурузы не бывает или «царица полей» в разных ракурсах
Кукуруза в нашей стране получила широкое распространение и как силосная культура. Ее питательная ценность в зависимости от фазы развития растений изменяется в пределах от 13-15 до 28-30 к. ед. на 100 кг силосной массы.
Таким образом, в сельхоз­организациях, в том числе и нашего района, кукуруза выращивается на кормовые цели для общественного поголовья скота. Для наших органов пищеварения и получения радости от процесса поедания пригодна сахарная кукуруза, а не кормовая, поэтому не стоит останавливать свой взгляд, проезжая мимо стройных рядов «царицы полей».
Тем более, как пояснили редакции в районной испекции по семеноводству, карантину и защите растений, в сельхозорганизациях в целях борьбы с сорной растительностью в конце мая — начале июня проводится химпрополка кукурузы на всех посевных площадях средствами защиты растений. Сроки ожидания доходят до 102 дней (срок действия химического вещества).
Кукуруза убирается на силос в конце августа — начале сентября, на зерно — в октябре.

За хищение — немалый штраф, не исключена и уголовная ответственность

Теперь поговорим о хищениях кукурузы с полей. Даже если предметом посягательства стал один початок, это является достаточным основанием для привлечения гражданина к административной ответственности.


В чужом поле бесплатной кукурузы не бывает или «царица полей» в разных ракурсах
Как рассказал начальник штаба райотдела внутренних дел Вячеслав Каранкевич, уже начало нынешнего «кукурузного сезона» вписало свои строки в милицейские сводки. В августе по результатам рейдовых проверок было выявлено 3 факта хищения плодов «царицы полей» на территориях Любоничского (2) и Мышковичского сельсоветов. Во всех случаях воровали с полей, принадлежащих ОАО «Кировский райагропромтехснаб».
2 августа около 20.00 на поле вблизи д.Сергеевичи было задержано двое граждан, которые совершали хищение початков. Как позже выяснилось, оба приехали из Бобруйска. Вряд ли они хотели только попробовать кукурузного лакомства — аппетит у злоумышленников оказался уж больно нереальным: было изъято аж 247 (!) кг початков.
Житель Сергеевич Л. «попался» 3 августа. На поле вблизи своей же деревни на момент задержания он успел сорвать более 8 кг кукурузных плодов.
6 августа на поле вблизи д.Пацева Слобода местный житель К. совершил хищение более 3,5 кг початков.
«Бесплатная» кукуруза для виновных лиц оказалась далеко не дешевой: все они привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Сотрудники милиции напоминают, что совершение хищения, предусмотренного ст. 10.5 КоАП Республики Беларусь влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 б.в. или административный арест. За те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 базовых величин или административный арест. Если сумма похищенного у физического лица оценена свыше 2 базовых величин, у юридического лица — свыше 10 базовых величин, наступает уголовная ответственность по ст.205 УК Республики Беларусь. Сотрудниками органов внутренних дел на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и задержанию лиц, соверша­ющих хищения сельскохозяйственной продукции.

Для любителей «царицы полей» и продавцов

Если вы хотите купить на рынке кукурузу, чтобы порадовать себя или детей, отличить кормовую культуру от пищевой можно по внешним признакам. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Нам рассказали специалисты, что початки кормовой кукурузы длинные, чаще всего ярко-желтого, иногда оранжевого цвета. Даже если их варить 2-3 часа, зерна все равно будут жестковатыми и на вкус не очень…


В чужом поле бесплатной кукурузы не бывает или «царица полей» в разных ракурсах
Пищевая кукуруза отличается толстыми початками с крупными налитыми зернышками бледно-желтого, иногда почти белого цвета. На ощупь они мягкие, а на вкус — сладкие. Для приготовления такой кукурузы достаточно получаса, а иногда и десяти минут. Именно пищевую сахарную кукурузу, специально для этого выращенную, используют для консервирования.
А теперь — комментарии и.о. главного врача райЦГЭ Тать­яны Короткевич: “Если кукуруза продается физическим лицом на территории рынка, или в специально отведенных для этого местах, то у продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (лабораторный контроль), справка, выданная сельским Советом депутатов, подтверждающая наличие приусадебного участка, а также справка о состоянии здоровья и прохождении флюорографии.
Помните, покупать те продукты, которые продаются вне рынка и без документов, в так называемых местах несанкционированной торговли, опасно для здоровья. Ведь вы не знаете, какие у человека, который предлагает вам купить ту же кукурузу, пусть даже не краденную, самим выращенную, могут быть заболевания: есть масса опасных болезней, которые передаются от прикосновения или воздушно-капельным путем.
Стоит отметить, что специалистами районного центра гигиены и эпидемиологии проводятся мониторинги с целью выявления случаев несанкционированной торговли на территории района, в том числе кукурузой. При выявлении подобных фактов информируется отдел экономики райисполкома».
Как пояснила начальник отдела экономики райисполкома Елена Кириченко, при поступлении информации, а также при проведении мониторингов, в случае выявления фактов несанкционированной торговли, выезжает специально созданная рабочая группа, в которую входят представители отдела экономики райисполкома, налоговой службы, райветстанции, райЦГЭ, и разъясняет нарушителям правила ведения торговли, гражданину выписывается предупреждение. Если в дальнейшем человек, которому уже вынесено предписание, повторно совершает подобное нарушение, на него составляется протокол, и дело передается в суд для принятия решения и вынесения наказания.

Фото носят иллюстративный характер.

Уверены, что мы убедили всех: к посевам кукурузы на полях сельхозорганизаций нужно относиться бережно, не трогать их; лакомиться следует только сахарной кукурузой, а торговать «царицей полей» — «собственного производства», по установленным правилам.

 
 
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«Царица полей» в разных ракурсах В свое время кукуруза получила громкое название «царица полей» и не расстается с ним до сей поры. Важной культурой...
 
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