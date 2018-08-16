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Все на пикник! Какой будет погода в стране в выходные

17.08.2018 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные с востока Украины на территорию нашей страны будет поступать теплая неустойчивая воздушная масса, ожидается комфортная летняя погода. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу, 18 августа, ночью местами, а днем на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11…17°С, местами воздух может остывать до +8…10°С, во второй половине дня температура повысится до +23…29°С.

В воскресенье, 19 августа, дождей станет немного меньше. Ночью и утром местами могут клубиться слабые туманы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13…18°С, днем +23…29°С. Такие температуры будут на 2−5 градусов превышать климатическую норму.

В столице в выходные ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Утром местами по городу слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью +14…16°С, днем +24…26°С.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели резких изменений в характере погоды не видно, август продолжит радовать теплой летней погодой.

В понедельник, 20 августа, в отдельных районах ожидаются короткие дожди, кое-где возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11…17°С, днем от +21°С по северу до +29°С по югу.

 
 
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В выходные с востока Украины на территорию нашей страны будет поступать теплая неустойчивая воздушная масса, ожидается комфортная летняя погода.
 
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